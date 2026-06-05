Lokalvårdare

Skinande Rent i Markaryd AB / Städarjobb / Markaryd
2026-06-05


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Lokalvårdare sökes

Vi söker en pålitlig, noggrann och ansvarsfull medarbetare för städarbete hos företag och privatpersoner.
Arbetet omfattar främst hemstädning, kontorsstädning och flyttstädning.
B-körkort är ett krav.
Erfarenhet inom städning är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder kollektivavtalsenlig lön, trygga anställningsvillkor och en trevlig arbetsmiljö.
Tjänsten är inledningsvis en behovsanställning med möjlighet till fler arbetstimmar och på sikt en mer långsiktig anställning.

Skicka din ansökan och CV till:

skinande_rent@hotmail.com

Välkommen med din ansökan!

Skinande Rent i Markaryd AB
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: skinande_rent@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare 2026".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Skinande Rent i Markaryd AB (org.nr 559285-2122)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
VD
Gordana Vujinovic
skinande_rent@hotmail.com
070-684 12 55

Jobbnummer
9949492

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