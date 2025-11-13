Lokalvårdare
Candlelight Holding AB / Städarjobb / Kristianstad
2025-11-13
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Candlelight Holding AB i Kristianstad
Vi på Candlelight AB är ett växande städbolag i Kristianstadsområdet. Vår vision är att vara ett "premium företag" inom lokalvård där våra kunder erhåller bästa kvalitet och service. Vi är ett mycket engagerat serviceteam som utför olika städ- och serviceuppdrag till både företag och privatpersoner.
Nu söker vi efter dig som gillar att städa och att skapa en trivsam inomhusmiljö för andra. Vi kan erbjuda dig en tjänst på 15-20 timmar i veckan. På sikt kan tjänsten utökas med fler timmar om du så önskar.
Arbetet innefattar i första hand lokalvård hos en av våra kunder som driver ett privat vårdhem, strax utanför Kristianstad, samt hemstädningsuppdrag på bland annat slott och gods.
Kvalifikationer: Du skall vara "serviceminded" och tycka om att ge kunden det lilla "extra". Du skall tycka om att jobba i ett mindre företag där du gillar att axla ett större ansvar samt att tycka om att kunna påverka både din egen och bolagets utveckling.
Vi tror att du är social och gillar att jobba med andra människor omkring dig. Du ska tycka att städning är ett viktigt och roligt jobb! Du behöver vara mycket flexibel, noggrann och pålitlig.
Körkort B är ett måste då du förflyttar dig mellan 2-4 städuppdrag i veckan och emellanåt även jobbar ensam på olika uppdrag.
Givetvis behärskar du det svenska språket i både tal och skrift i och med att du kommer att ha ansvar för kundkontakter och arbeta i miljö där människor finns runt dig.
Rekrytering till denna tjänst sker rätt omgående.
Oavsett om du tidigare har arbetat med professionell städning eller inte så kommer du att erhålla av oss en intern utbildning där du kommer att formas till ett riktigt STÄDPROFFS!
Obs! Det går bra att ansöka via e-post, men helst uppskattar vi om att du visar ditt intresse genom att ringa till oss och samtala med oss (Micke, 0733-341 990). Då visar du mod och beslutsamhet, två egenskaper vi värdesätter.
Välkommen med din ansökan till oss på Candlelight AB. Tillsammans blir vi ett fantastiskt Team som våra kunder "älskar". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
Via e-post eller ringa till oss (0733-341 990)
E-post: xlnt.rekrytering@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Candlelight Holding AB
(org.nr 559042-4908) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Vd
Mikael Nyberg 0733341990 Jobbnummer
9604290