Lokalvårdare
LSK i Mariestad AB / Städarjobb / Mariestad Visa alla städarjobb i Mariestad
VI söker dig som vill jobba med städning hos våra kunder .
Hos oss får du möjlighet att utföra både hemstädning, storstädning och flyttstädning. Uppdragen är varierande och du möter trevliga kunder som uppskattar din hjälp. Du arbetar självständigt eller tillsammans med en kollega. Du behöver inte ha erfarenhet men är en merit att ha jobbat som städare tidigare, det viktigaste för oss är att du tycker om att göra fint, är noggrann och har ett vänligt bemötande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
E-post: lias.stadmariestad@gmail.com Arbetsgivare LSK i Mariestad AB
(org.nr 559434-0860)
