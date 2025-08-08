lokalvårdare

Skinande Rent i Markaryd AB / Städarjobb / Markaryd
2025-08-08


Hej,
På grund av ökad Arbetsbelastning söker vi förstärkning till vårt team.
Vi söker en pålitlig och ansvarsfull medarbetare med giltigt körkort.
Tjänsten är placerad i Markaryd och du kommer att bli en del av det engagerade teamet på Skinande Rent i Markaryd.
Om du intresserad och uppfyller kraven,Vänliga skicka ditt CV till mejladress
skinande_rent@hotmail.com.
Tack på förhand
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
skinande_rent@hotmail.com

Arbetsgivare
Skinande Rent i Markaryd AB (org.nr 559285-2122)
Stenbocksgatan 17 (visa karta)
285 33  MARKARYD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
VD
Gordana Vujinovic
skinande_rent@hotmail.com
070-684 12 55

Jobbnummer
9451115

