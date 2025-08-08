lokalvårdare

Hej, På grund av ökad Arbetsbelastning söker vi förstärkning till vårt team. Vi söker en pålitlig och ansvarsfull medarbetare med giltigt körkort. Tjänsten är placerad i Markaryd och du kommer att bli en del av det engagerade teamet på Skinande Rent i Markaryd. Om du intresserad och uppfyller kraven,Vänliga skicka ditt CV till mejladress skinande_rent@hotmail.com. Tack på förhand Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-09-07