Lokalvårdare - Semestervikariat
ISS Facility Services AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-07-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ISS Facility Services AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och i år firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet – socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör – och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda – och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Söker du arbete under augusti och vill få möjlighet till fortsatt extraarbete?ISS söker nu engagerade semestervikarier till vårt uppdrag i Värtahamnen i Stockholm. För rätt person finns möjlighet till framtida timanställning och extraarbete vid vakanser och behov.
Om rollen
I rollen som lokalvårdare ska du, tillsammans med ditt team, säkerställa rena och trygga arbetsplatser för vår kunds personal och besökare.
Rollen innefattar:
Daglig städning av administrativa ytor som kontor och konferensrum, kök/pentry, toaletter och omklädningsrum, samt trapphus mm
Avfallshantering
Periodisk städning
Pentryservice
Anställningsform: Semestervikariat under augusti 2026
Omfattning: Heltid under vikariatsperioden. Möjlighet finns till fortsatt behovsanställning/timanställning efter sommaren.
Tjänstens startdatum: 1 aug
Placeringsort: Värtaområdet i Stockholm
Då kunden driver säkerhetskänslig verksamhet kan säkerhetsprövning med registerkontroll genomföras före anställning. obligatoriska arbetsmiljöutbidningar måste genomföras inför start.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram – allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Vem söker vi?
Vi söker dig som vill arbeta under augusti, exempelvis mellan studier, vid byte av arbete eller som söker ett första steg in hos ISS. Du trivs i serviceyrket och är lyhörd för kundens önskemål, är pålitlig och tar stort ansvar för ditt arbete. Du har tidigare dokumenterad erfarenhet av lokalvård.
Du har goda kunskaper i svenska. Meriterande är kunskaper i engelska.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse! Vi rekryterar kompetensbaserat vilket innebär att processen innehåller intervjuer och referenstagningar. Då vi tillämpar löpande urval kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Rekryteringsprocessen kommer att ske löpande och vara något förlängd pga. säkerhetsprövningar.
Observera! Vi tar inte emot ansökningar via e-mail eller brev, enbart via registrering i vårt rekryteringssystem. Ansökningar via e-mail eller brev kommer att makuleras obehandlade.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280)
Årstaängsvägen 21b (visa karta
)
117 60 STOCKHOLM Arbetsplats
ISS Facility Services AB Kontakt
Rekryterare
Linda Rota linda.rota@se.issworld.com 0734360559 Jobbnummer
10008471