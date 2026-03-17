Lokalvårdare - långtidsvikariat Alfta Edsbyns Fastighets AB
Alfta-Edsbyns Fastighets AB / Städarjobb / Ovanåker Visa alla städarjobb i Ovanåker
2026-03-17
, Hofors
, Sandviken
, Hedemora
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alfta-Edsbyns Fastighets AB i Ovanåker
Vilka är vi?
- Aefab är ett helägt fastighetsbolag i Ovanåkers kommun, Hälsingland.
Vi förvaltar ca 1 600 lägenheter och flera kommunala fastigheter. Vi är ca 65 anställda som arbetar med allt från ledning och administration till lokalvård och fastighetsförvaltning.
Vad innebär tjänsten?
Som lokalvårdare hos oss blir du en del av ett team på närmare 30 lokalvårdare med två arbetsledare och en chef. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
- Lokalvård i bland annat kommunala skolor, förskolor, fritidslokaler, bibliotek, museum, kontorslokaler och serviceboenden
- Regelmässig städning
- Periodiska insatser som golvvård, fönsterputs och storstädning.
- Användning av olika städmaskiner
- Digitala hjälpmedel
Vi söker en engagerad och noggrann lokalvårdare som vill bli en del av vårt team under ett långtidsvikariat. Du kommer att arbeta med både daglig städning och periodiskt underhåll av lokaler hos våra kunder. Arbetsuppgifterna sker både självständigt och i team, vilket innebär att du är flexibel och trivs med varierande arbetsmiljöer.Dina arbetsuppgifter
Daglig städning av kontor, skolor, gemensamma utrymmen och andra lokaler. Golvvård, fönsterputs och andra periodiska städuppgifter. Hantering av maskiner och utrustning. Säkerställa hög kvalitet och god service gentemot kunder. Rapportera eventuella avvikelser eller behov av åtgärder till våra fastighetsvärdar. Kvalifikationer
Körkort B (krav) - då resor mellan olika arbetsplatser ingår. Erfarenhet av lokalvård är meriterande men inget krav. God servicekänsla och förmåga att arbeta självständigt. Fysiskt kapabel att utföra städarbete. Noggrann, ansvarstagande och positiv.
Vi erbjuder
En trygg och trevlig arbetsplats. Introduktion och upplärning vid behov. Stöd från erfarna kollegor. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alfta-Edsbyns Fastighets AB
(org.nr 556527-4361) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sylvia Spinnars 0271-57542 Jobbnummer
9802536