Lokalvårdare - heltid/deltid till Montrab i Borlänge
HR-Utveckling Dalarna AB / Städarjobb / Borlänge Visa alla städarjobb i Borlänge
2026-03-31
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HR-Utveckling Dalarna AB i Borlänge
, Falun
, Gagnef
, Leksand
, Hedemora
eller i hela Sverige
Vill du ha ett aktivt jobb där du får ta ansvar, arbeta självständigt och vara en del av ett växande företag med stark teamkänsla?
Montrab söker nu lokalvårdare på heltid eller deltid till sitt team i Borlänge. Här får du arbeta i ett företag där kvalitet, samarbete och arbetsglädje står i fokus.
I rollen arbetar du med att skapa rena och trivsamma miljöer - både hos företag och i privata hem. Arbetsuppgifterna är varierade och innefattar bland annat hemstäd, lokalstäd, flyttstäd, byggstäd och fönsterputs. Du möter olika typer av uppdrag och kunder, vilket gör att ingen dag är den andra lik. Du arbetar ofta tillsammans med en kollega, vilket bidrar till en stark teamkänsla och en positiv arbetsmiljö. Samtidigt har du ett stort eget ansvar och förväntas planera och genomföra dina arbetsuppgifter på ett strukturerat och effektivt sätt.
För att trivas i rollen är du noggrann, självgående och har en positiv inställning. Du gillar att arbeta i ett högt tempo och motiveras av att leverera resultat med hög kvalitet. Tidigare erfarenhet är meriterande, men inget krav - vi lägger stor vikt vid din inställning och vilja att lära.
B-körkort är ett krav och du behöver kunna svenska i tal och skrift.
Tjänsten är på heltid eller deltid med 6 månaders provanställning. Start enligt överenskommelse och helgarbete kan förekomma.
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Montrab grundades 2010 med visionen om att bygga Sveriges främsta och bästa servicebolag inom flytt, städ, montering och förråd.
Idag är vi väletablerade på marknaden med tusentals nöjda kunder över hela landet. Montrab har 70 medarbetare med kontor i Falun, Borlänge, Leksand och Sundsvall. Vi utför våra flyttjänster över hela Sverige - naturligtvis med fossilfria transporter.
Idén bakom Montrab som arbetsplats är och har alltid varit schysta villkor och trygga anställningar. Det gör att vi kan behålla kompetent personal, leverera våra tjänster med högsta kvalitet och hela tiden jobba aktivt för att överträffa våra kunders förväntningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HR-Utveckling Dalarna AB
(org.nr 559078-8500)
Georg Karlssons Gata 5 (visa karta
)
781 70 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort.
HR Dalarna Kontakt
Jenny Löweskog jenny@hrdalarna.se 0708219699
9831464