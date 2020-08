Lokalvårdare - Extra Arbete - Exiso AB - Städarjobb i Nyköping

Prenumerera på nya jobb hos Exiso AB

Exiso AB / Städarjobb / Nyköping2020-08-24Vi söker dig som har erfarenhet inom städ och vill jobba extra på en av våra objekt. Viktigt för jobbet är att du noggrann, punktlig. Det är viktigt att du behärskar svenska språket i tal. Kommunikation är viktigt för att du skall kunna möta kunder, förstå och läsa instruktioner och säkerhetsföreskrifter. Objektet städas 2 gånger per vecka, tisdagar 2 timmar och fredagar 1timme och det är en timanställning.Arbetstiden kan anpassas så du kan starta klockan 09.00, 12.00 eller 14.00. Utdrag ur belastningsregistret krävs från tjänsten. Ansökan per e-post. Start omgående, där du får introduktion på objektet.VIKTIGT Märk ansökan: NYKÖPING 20-08Exiso AB startade 1990 och har växt organiskt sedan dess och omsätter idag ca 80 miljoner. Under de senaste tre åren har Exiso expanderat kraftigt i många olika städer. Vi har delat in Sverige i fyra olika distrikt och söker nu vikarie vid sjukdom och semester till lokalvårdare/städ med inriktning ,storstäd, hygien, golvvård, förskolan och skolstäd .Kollektivavtal finns2020-08-24Sista dag att ansöka är 2020-08-28Exiso AB5330210