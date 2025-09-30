Lokalvårdare - erfarna personal till Örebro

Kleni AB / Städarjobb / Örebro
Just nu söker vi efter erfarna städpersonalen med erfarenhet av fönsterputs, kontorsstädning och trappstädning!

Som medarbetare inom lokalvård så kommer du att ingå i en arbetsgrupp som underhåller en offentlig lokal.

Du kommer att arbeta med den dagliga underhållsstädningen. Arbetet inleds med introduktion samt arbetsbeskrivning vad som skall göras i varje område.

Tjänsten innebär av alla typer av städ som t.ex kontor, trappor och extra flyttstädningar i Örebro.

Vi söker dig som har ett brinnande intresse och engagemang för service och vet hur olika typer av människor skall bemötas. Som person är du social, utåtriktad, flexibel och du utför ditt jobb med god kvalité. Att forma ditt eget och gruppens arbete ser du som en självklarhet. Du strävar efter att göra ett noggrant arbete med ett bra bemötande där nöjd kund är i fokus.
Erfarenhet från andra serviceyrken eller det som arbetsgivaren bedömer som likvärdig är meriterande.
Du har lätt att uttrycka dig i både svenskt tal och skrift.

Körkort är meriterande.

Anställning med timlön enligt vårt Kollektivavtal

Timlön

Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2024/17".

Detta är ett deltidsjobb.

Kleni AB (org.nr 556921-4249)

För detta jobb krävs körkort.

Kleni AB

9532163

