Lokalvårdare - erfarna personal till Örebro
Kleni AB / Städarjobb / Örebro Visa alla städarjobb i Örebro
2025-09-30
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kleni AB i Örebro
, Hällefors
, Eskilstuna
, Västerås
, Fagersta
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-30Beskrivning
Just nu söker vi efter erfarna städpersonalen med erfarenhet av fönsterputs, kontorsstädning och trappstädning!
Som medarbetare inom lokalvård så kommer du att ingå i en arbetsgrupp som underhåller en offentlig lokal.
Du kommer att arbeta med den dagliga underhållsstädningen. Arbetet inleds med introduktion samt arbetsbeskrivning vad som skall göras i varje område.Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär av alla typer av städ som t.ex kontor, trappor och extra flyttstädningar i Örebro.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett brinnande intresse och engagemang för service och vet hur olika typer av människor skall bemötas. Som person är du social, utåtriktad, flexibel och du utför ditt jobb med god kvalité. Att forma ditt eget och gruppens arbete ser du som en självklarhet. Du strävar efter att göra ett noggrant arbete med ett bra bemötande där nöjd kund är i fokus.
Erfarenhet från andra serviceyrken eller det som arbetsgivaren bedömer som likvärdig är meriterande.
Du har lätt att uttrycka dig i både svenskt tal och skrift.
Körkort är meriterande. Anställningsvillkor
Anställning med timlön enligt vårt Kollektivavtal Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2024/17". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kleni AB
(org.nr 556921-4249) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kleni AB Jobbnummer
9532163