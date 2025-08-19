Lokalvårdare - Deltid

Miab AB / Städarjobb / Stockholm
2025-08-19


Visa alla städarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Miab AB i Stockholm, Södertälje, Sigtuna, Norrtälje, Uppsala eller i hela Sverige

Vi växer så att det knakar inom vårt segment Vård & Omsorg - Är du den passionerade lokalvårdaren vi söker?
MIAB ABs kundsegment Vård & Omsorg växer och vi söker nu lokalvårdare som tillsammans med sina kollegor kommer vara nyckelpersoner för att vi har en välfungerande leverans till våra kunder.
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak bestå av:
Planera det dagliga arbetet
Dagligen säkerställa kvaliteten och genomförandeplan följs, gentemot våra kunder
Samt övrigt i vanligt förekommande arbetsuppgifter för tjänsten.

Våra förväntningar på dig är:
Att du är ansvarsfull, strukturerad och serviceinriktad
Att du har öga för detaljer och kan föreslå förbättringar
Att du är positivt inställd och lätt för att samarbeta

Dina kvalifikationer:
Språkkrav för tjänsten: Svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av motsvarande tjänst, minst 1-2 år
Har god kunskap om städteknik och städkvalitet
Ha god kunskap om Basala hygienrutiner
Städutbildning som SRY/PRYL eller likvärdig
Utbildning i INSTA 800 är meriterande

Du som vill arbeta i ett dynamiskt och serviceorienterat företag - här väntar många utmaningar och möjligheter för rätt person!
Tjänsten är deltid med sex månaders provanställning. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag.

Publiceringsdatum
2025-08-19

Så ansöker du
Märk ansökan med: Lokalvårdare Vård & Omsorg

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Miab AB (org.nr 556515-9810), http://miabab.se

Arbetsplats
Miab

Kontakt
Billy
bilal.kridih@miabab.se

Jobbnummer
9464093

Prenumerera på jobb från Miab AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Miab AB: