Lokalvårdare - Deltid
Miab AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2025-08-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Miab AB i Stockholm
, Södertälje
, Sigtuna
, Norrtälje
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi växer så att det knakar inom vårt segment Vård & Omsorg - Är du den passionerade lokalvårdaren vi söker?
MIAB ABs kundsegment Vård & Omsorg växer och vi söker nu lokalvårdare som tillsammans med sina kollegor kommer vara nyckelpersoner för att vi har en välfungerande leverans till våra kunder.
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak bestå av:
Planera det dagliga arbetet
Dagligen säkerställa kvaliteten och genomförandeplan följs, gentemot våra kunder
Samt övrigt i vanligt förekommande arbetsuppgifter för tjänsten.
Våra förväntningar på dig är:
Att du är ansvarsfull, strukturerad och serviceinriktad
Att du har öga för detaljer och kan föreslå förbättringar
Att du är positivt inställd och lätt för att samarbeta
Dina kvalifikationer:
Språkkrav för tjänsten: Svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av motsvarande tjänst, minst 1-2 år
Har god kunskap om städteknik och städkvalitet
Ha god kunskap om Basala hygienrutiner
Städutbildning som SRY/PRYL eller likvärdig
Utbildning i INSTA 800 är meriterande
Du som vill arbeta i ett dynamiskt och serviceorienterat företag - här väntar många utmaningar och möjligheter för rätt person!
Tjänsten är deltid med sex månaders provanställning. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag.Publiceringsdatum2025-08-19Så ansöker du
Märk ansökan med: Lokalvårdare Vård & Omsorg Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Miab AB
(org.nr 556515-9810), http://miabab.se Arbetsplats
Miab Kontakt
Billy bilal.kridih@miabab.se Jobbnummer
9464093