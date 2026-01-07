Lokalvårdare - Avesta (heltid)
2026-01-07
På uppdrag av vår kund söker vi nu en engagerad och noggrann lokalvårdare till Avesta.
Vi söker dig som är serviceinriktad, flexibel och trivs med både självständigt arbete och arbete i team, där kvalitet och kundnöjdhet alltid står i fokus.Publiceringsdatum2026-01-07Om tjänsten
Som lokalvårdare kommer du huvudsakligen att arbeta med kontorsstädning inom industriområde.
Arbetet utförs inom Avesta kommun.
Arbetstider och omfattning
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Vanligtvis kl. 06.00-14.30 (30 minuters paus)
Anställningsform: Tillsvidare eller långsiktig anställning enligt överenskommelse
Vi erbjuder
Trygg anställning med garanterad arbetstid
Trevligt och stöttande team
Varierat arbete med stort eget ansvar
Kollektivavtal enligt Almega
Friskvårdsbidrag: 1 500 kr per år
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - rekrytering sker löpande och vi kan anställa omgående.
Om du är intresserad av att arbeta som lokalvårdare och har förmågan att utföra uppgifterna på ett noggrant och effektivt sätt, är du välkommen att skicka in din ansökan via Jobbklars hemsida. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb.
Jobbklar Sverige AB (org.nr 556270-1630)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jobbklar Västerås
Kontakt: Sanja Petrov sanja.petrov@jobbklar.se
9671513