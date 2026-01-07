Lokalvårdare - Avesta (heltid)

Jobbklar Sverige AB / Städarjobb / Västerås
2026-01-07


Visa alla städarjobb i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Enköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Jobbklar Sverige AB i Västerås, Uppsala, Örebro, Solna, Stockholm eller i hela Sverige

På uppdrag av vår kund söker vi nu en engagerad och noggrann lokalvårdare till Avesta.
Vi söker dig som är serviceinriktad, flexibel och trivs med både självständigt arbete och arbete i team, där kvalitet och kundnöjdhet alltid står i fokus.

Publiceringsdatum
2026-01-07

Om tjänsten
Som lokalvårdare kommer du huvudsakligen att arbeta med kontorsstädning inom industriområde.
Arbetet utförs inom Avesta kommun.
Arbetstider och omfattning
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Vanligtvis kl. 06.00-14.30 (30 minuters paus)
Anställningsform: Tillsvidare eller långsiktig anställning enligt överenskommelse

Vi erbjuder
Trygg anställning med garanterad arbetstid
Trevligt och stöttande team
Varierat arbete med stort eget ansvar
Kollektivavtal enligt Almega
Friskvårdsbidrag: 1 500 kr per år

Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - rekrytering sker löpande och vi kan anställa omgående.
Om du är intresserad av att arbeta som lokalvårdare och har förmågan att utföra uppgifterna på ett noggrant och effektivt sätt, är du välkommen att skicka in din ansökan via Jobbklars hemsida.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobbklar Sverige AB (org.nr 556270-1630), http://www.jobbklar.se
Vasagatan 20A (visa karta)
722 15  VÄSTERÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Jobbklar Västerås

Kontakt
Sanja Petrov
sanja.petrov@jobbklar.se

Jobbnummer
9671513

Prenumerera på jobb från Jobbklar Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Jobbklar Sverige AB: