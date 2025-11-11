Lokalvård och jobb i barngrupp
Förskolan I Ur och Skur UTE i Skövde ligger i anslutning till naturreservatet Ulveksbackarna och har ca 90-100 barn. Vi är en förskola som tar tillvara olika ute- och innemiljöer i det pedagogiska arbetet för att ge våra barn roliga, utvecklande och meningsfulla upplevelser. Vi arbetar med Friluftsfrämjandets I Ur och Skurnätverk och skapar goda förutsättningar för friluftsliv och utomhuspedagogik.
Vi söker nu efter en erfaren och kunnig lokalvårdare som eventuellt även vill jobba i barngrupp. Tjänsten är på deltid. Du som söker gillar att vara ute i naturen och känner ett engagemang i att få möta naturen ihop med barnen.
Tjänsten ger dig möjlighet att prova på jobbet som barnskötare och du får då dessutom utforska vad utomhuspedagogik och friluftsliv kan skapa för möjligheter i arbetet med barnen.
Förskolan I Ur och Skur UTE drivs som en ekonomisk förening. Allt eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten.
Olika naturmiljöer, årstider, väder och friluftsliv används som pedagogisk arena inom I Ur och Skur, men även stadsmiljöer, studiebesök, museum, bio eller teater. Förskolans inomhusmiljö används som komplement och förskolegården är möjlig att forma och påverka så att den stimulerar och inspirerar till exempelvis lek, utforskande, konstruktion, skapande eller lugn och ro. Trädgårdsskötsel och odling är också en del av den pedagogiska verksamheten.
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: ansokan@forskolanute.se Arbetsgivarens referens
