Lokalvård, Norra Stockholm med omnejd

Hyrlanda AB / Städarjobb / Sigtuna
2025-08-11


Vi söker personal till Norra Stockholm med omnejd.
Språkkrav svenska eller engelska. Antal platser 2
Tillträde omgående.
Hygienstädning, kontorsstädning, byggstädning, hemstädning.
Körkort är fördel
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29
E-post: info@serviceagenten.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hyrlanda AB (org.nr 556931-7687)

Jobbnummer
9452044

