Lokalvård, Norra Stockholm med omnejd
Hyrlanda AB / Städarjobb / Sigtuna Visa alla städarjobb i Sigtuna
2025-08-11
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hyrlanda AB i Sigtuna
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker personal till Norra Stockholm med omnejd.
Språkkrav svenska eller engelska. Antal platser 2
Tillträde omgående.
Hygienstädning, kontorsstädning, byggstädning, hemstädning.
Körkort är fördel
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29
E-post: info@serviceagenten.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hyrlanda AB
(org.nr 556931-7687) Jobbnummer
9452044