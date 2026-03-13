Lokalvärd/Lokalansvarig Städning, organisering och diskning
2026-03-13
Välkommen till Al Dente - Nordens största italienska matcommunity
Al Dente grundades i Stockholm 2002 och har vuxit till att bli Nordens ledande destination för autentisk italiensk matlagning, vinprovningar och kulinariska upplevelser. I dag driver vi sju lokaler, har över 50 kockar och välkomnar mer än 25 000 gäster varje år.
Vi är kända för vår hemlagade pasta, vår gelato, våra matlagningskurser och vår starka italienska gemenskap. Nu tar vi nästa steg och öppnar färskpastarestaurangen Piazza Italia, i samma byggnad som Al Dente Göteborg.
Al Dente i Göteborg söker en noggrann och ansvarstagande medarbetare som vill ta hand om städning, organisering och diskning i vår tvåvåningsverksamhet. Vi är en italiensk matstudio och pastalabb där passion för mat, kvalitet och gästupplevelse står i centrum.
Vår lokal består av:
Våning 1: Eventlokal där vi håller matlagningskurser, företagsevent och privata tillställningar.
Våning 0: Produktion av färsk pasta samt lunchservering i vår restaurangdel.
Daglig städning av båda våningarna (golv, ytor, toaletter, köksområden).
Diskning och hantering av köksutrustning under och efter event.
Organisering av material, redskap och förbrukningsvaror.
Säkerställa att lokalerna alltid är rena, välkomnande och redo för gäster.
Stöd till kök och eventteam vid behov.
Vi söker dig som
Är strukturerad, pålitlig och trivs med att skapa ordning.
Har ett öga för detaljer och tar ansvar för att lokalerna håller hög standard.
Kan arbeta självständigt men också samarbeta med teamet.
Har erfarenhet av städning, restaurang eller liknande servicearbete (meriterande men inte krav).
Trivs i en dynamisk miljö där arbetsuppgifterna varierar.
Vi erbjuder
Heltidsanställning med varierande schema (dag, kväll och helg förekommer).
Kollektivavtal med Visita.
En familjär, internationell och kreativ arbetsmiljö.
Möjlighet att bli en viktig del av ett växande koncept med både event och restaurang.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: recruiting@aldentegoteborg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare/Städare Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samantha Öberg AB
(org.nr 556868-4517)
Sten Sturegatan 30 (visa karta
)
411 39 GÖTEBORG Kontakt
Sara Piovesan recruiting@aldentegoteborg.se Jobbnummer
