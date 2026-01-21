Lokalvård: Hemstädning i Nacka/Värmdö
2026-01-21
EkoSkrubb AB expanderar och letar efter fler duktiga medarbetare som är fulla av energi och förstår värdet av sitt arbete.
Kort om oss:
EkoSkrubb AB grundades år 2020 och vi anser att ett hållbart företagande behöver sätta kunden i fokus men även arbeta klimat smart.
Om dig
Vi ser att du har tidigare meriter från liknande tjänster, är driven och strukturerad.
Du ser värdet av ditt arbete, har en känsla för dina uppdrag samt vet vad god service innebär.
Vi vill även att du uppnår dessa kriterier:
Goda kunskaper i svenska eller engelska.
Tidigare samt dokumenterade meriter i hemstädning.
Trevlig och god energi.
Detta är meriterande:
Tidigare samt dokumenterade meriter i hotell städning.
Tidigare samt dokumenterade meriter i fönsterputsning.
Innehar B-körkort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@ekoskrubb.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare EkoSkrubb AB
(org.nr 559252-4945), https://ekoskrubb.se/jobs/hemstadning/
111 20 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9696731