Lokalvård
Eldinho Städ AB / Städarjobb / Linköping Visa alla städarjobb i Linköping
2026-07-22
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Eldinho Städ AB är ett städbolag med säte i Mjölby. Våra kunder är gym, mindre företag, livsmedelsbutiker och stormarknader runt om i Sverige.
Nu söker vi en städare på deltid (70%)till Linköping, med start omgående.
Tjänsten omfattar lokalvård och därtill hörande uppgifter.
Vi söker dig som trivs med fysiskt arbete i högt tempo, är noggrann och ansvarsfull. Du är självständig, flexibel, gillar ordning och reda, samt behärskar svenska språket.
Tidigare erfarenhet är meriterande, men vi värderar rätt inställning.
Du behöver inte ha B-körkort
Välkommen med din ansökan till e-stadkontoret@outlook.com
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
E-post: e-stadkontoret@outlook.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eldinho Städ AB
(org.nr 559338-0875)
582 00 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10009484