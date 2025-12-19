Lokalstrateg
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom kommunens förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasiet och vuxenutbildning.
Myndighetsenheten är en del av utbildningsförvaltningens centrala stab ochär en strategisk stödfunktion som leder nämndens verksamhetsplanering och lokalstrategi samt ansvarar för skoljuridiska beslut, resursfördelning och nämndprocesserPubliceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Vill du göra något viktigt för barn och elever i Sigtuna kommun? Har du de erfarenheter och det driv som krävs för att våra barn och elever ska få vara i bra lokaler idag och imorgon? Då har vi rollen för dig! Skolor och förskolor i Sigtuna kommun ska ha ändamålsenliga lokaler som möter verksamheternas behov och befolkningsutvecklingen. Som lokalstrateg har du ansvar för utbildningsförvaltningens kapacitetsplanering för lokaler och är ett stöd till verksamheterna i olika typer av lokalfrågor, som flyttar eller i kontakten med fastighetsavdelningen. Arbetet sker i nära samverkan inom utbildningsförvaltningen och med kommunens kontor. Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• driva det strategiska arbetet med förvaltningens kapacitetsplan och funktionsprogram
• analysera, samordna och dokumentera verksamheternas kort- och långsiktiga lokalbehov
• säkerställa att lokaler och utemiljö är ändamålsenliga och effektivt dimensionerade
• tillgodose skolors, förskolors och förvaltningens intressen i lokalprojekt och anpassningar inom kommunen
• säkerställa att inventarieinvesteringar, underhåll och anpassningar genomförs effektivt och möter verksamheternas behov.
• följa upp och ansvara för ekonomi vad gäller investeringar och driftskostnader för lokaler
• ge stöd och råd till rektorer och verksamhetschefer i lokalfrågor
• vara förvaltningens kontaktperson till förvaltarna på kommunens fastighetskontor
• beställa och prioriritera säkerhetslösningar och kameror
• ansvara och planera för flyttar och evakueringar av verksamheter
• driva omvärldsbevakning om lokalplanering och lokaleffektivitetKvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med analys och planering, gärna med erfarenhet av arbete som lokalstrateg eller fastighetsstrateg. Meriterande är om du har erfarenheter av att arbeta med lokalfrågor, arbete inom skol- eller förskoleverksamhet och att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Du har en relevant högskoleutbildning alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Dessutom är du en skicklig användare av kalkylprogram (Excel), för beräkningar och prognosarbete. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att ta fram rapporter, beslutsunderlag eller tjänsteskrivelser.
Du är analytisk och strukturerad med förmåga till strategiskt tänkande. Som person är du självgående, flexibel, uthållig och ansvarstagande. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift. Du vill och kan lära nytt och du har kreativt driv och kan ta fram lösningar för att nå bästa möjliga resultat.
För att lyckas i tjänsten förutsätts du ha lätt för att samarbeta, motivera människor och skapa förtroendefulla relationer. Du trivs också med en blandning av strategiska och operativa arbetsuppgifter.
Du har god känsla för service och är beredd att bidra där det behövs. Arbetet kommer innebära att vara en del av myndighetsenhetens uppdrag Det innebär att du inte endast arbetar med frågor kopplat till lokaler och lokalplanering, utan kan bidra där din kompetens behövs. Du ingår även i förvaltningens krisledning.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sigtuna kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Chef för myndighetsenheten
Sandra Lundberg sandra.lundberg@sigtuna.se 08-591 261 09 Jobbnummer
