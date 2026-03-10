Lokalsamordnare
2026-03-10
Ekonomiavdelningen i Strängnäs kommun utgör kommunens samlade stöd för budgetplanering, finansiell planering, uppföljning och prognoser, inköp och upphandling samt lokalförsörjning och investeringsfrågor.
För att stärka arbetet med den koncernövergripande lokalförsörjningen och för att våra verksamheter ska ha ändamålsenliga och hållbara lokaler över tid söker vi nu en engagerad och driven lokalsamordnare. Arbetet kommer att ske tillsammans med samtliga verksamheter och bolag inom kommunkoncernen.
Detta är en projektanställning som löper upp till tre år.Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att säkerställa att organisationen har funktionella, hållbara och ändamålsenliga arbetsmiljöer i sina lokaler. Arbetsuppgifter inkluderar även samordning av olika typer av serviceinsatser, ärendehantering, administration, kommunikation samt underhåll och inköp av möbler, inredning och utrustning. Du kommer till exempel arbeta med:
* Kravställning och samordning: vara kravställare gentemot hyresvärdar och interna beställare, samt samordna bygg- och anpassningsprojekt.
* Verksamhetsstöd: säkerställa att lokaler möter verksamhetens behov, inklusive säkerhet, trygghet och effektivt nyttjande.
* Projekt: fungera som kommunens hyresgästombud, hantera hyresavtal och säkerställa att projekt genomförs effektivt. I praktiken innebär det att vara länken mellan strategi och genomförande när det gäller fysiska lokaler.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* relevant högskoleutbildning inom fastighetsförvaltning, samhällsplanering, byggnadsteknik, ekonomi eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig,
* erfarenhet av lokalplanering, fastighetsutveckling eller liknande arbete,
* erfarenhet av att arbeta i projektform,
* mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift,
* goda kunskaper i Officepaketet och van att arbeta i digitala system med data och beslutsunderlag,
* B-körkort.
Det är också meriterande om:
* tidigare arbetslivserfarenhet från offentlig verksamhet där kommunal erfarenhet är särskilt meriterande
* kunskap om fastighetsjuridik, hyresavtal och ekonomiska kalkyler,
* erfarenhet av att ta fram styrdokument utifrån relevanta lagar,
* förståelse för hur den kommunala beslutsprocessen fungerar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vi vill att du delar kommunens värdegrund: utveckling, respekt, öppenhet och tydlighet. Som person söker vi dig som kan leda andra och skapar engagemang, delaktighet och motivation. Du har förmåga att fatta beslut och att leda mot resultat. Vidare är du kvalitetsmedveten, kommunikativ och nytänkande. Du besitter förmågan att skapa förtroendefulla relationer på ett prestigelöst sätt och du trivs att arbeta både i team och självständigt. Ditt konsultativa arbetssätt präglas av affärsmässighet med verksamhetens övergripande mål som utgångspunkt.
Välkommen in med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
