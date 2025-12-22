Lokalsamordnare
2025-12-22
Ditt uppdrag
För att våra verksamheter ska ha ändamålsenliga och hållbara lokaler över tid söker vi nu en engagerad och driven lokalsamordnare.
Detta är en central roll där du får möjlighet att arbeta både strategiskt och operativt med kommunens fastighetsbestånd.
Som lokalsamordnare kommer du att ingå i Fastighetsenheten och ha en nyckelroll i att säkerställa att kommunens lokalbehov tillgodoses på bästa möjliga sätt. Du kommer att vara länken mellan verksamheterna, fastighetsförvaltare, de kommunala bolagen och externa hyresvärdar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Övergripande planering och samordning av kommunens lång- och kortsiktiga lokalbehov.
• Stödja sektorernas verksamheter i alla lokalfrågor
• Deltaga i och leda lokalprojekt, såsom lokalanpassningar, flyttar och evakueringar.
• Budget och prognosarbete kopplat till övergripande lokalkostnader.
• Utveckla och implementera kommunens lokalförsörjningsprocesser.
Beskrivning av arbetsplatsen
Söderhamns kommun äger och förvaltar en mångfald av fastigheter, från skolor och vård- och omsorgsboenden till fritidsanläggningar och kulturbyggnader. Vårt uppdrag är att erbjuda funktionella, trygga och hållbara miljöer för verksamheter, medborgare och företag som verkar här. Vi är ett sammansvetsat team där samarbete och engagemang står i fokus.
Din kompetens
Vi söker dig som har ett gediget intresse för både människor och fastigheter samt en hög förståelse för lokalförsörjningsfrågor. Du är flexibel, initiativrik och har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du är en lagspelare som bygger förtroendefulla relationer.
• Relevant högskoleutbildning (gärna inom fastighetsförvaltning, samhällsplanering eller liknande) eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Flerårig erfarenhet av arbete med lokalsamordning, fastighetsförvaltning eller liknande roller, gärna inom en kommunal eller politiskt styrd organisation.
• Goda kunskaper i relevanta lagar och regelverk.
B-körkort krävs då resor inom kommunen förekommer.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
