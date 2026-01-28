Lokalsäkerhetshandläggare
2026-01-28
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker lokalsäkerhetshandläggare vid serviceenheten i Göteborg.
Vi erbjuder en miljö som präglas av mötet med människor och varierande arbetsuppgifter. Du kommer att ingå i en myndighetsgemensam resurs avseende operativa säkerhetsfrågor för Migrationsverkets gemensamma administrativa lokaler, förvar och även för våra kollektiva bostäder inom den geografiska regionen.
Serviceenhet Nord/Väst är en större enhet med ca 19 medarbetare och verksamhet på flertalet orter, där Nord utgörs av orterna Boden, Umeå, Sundsvall samt Härnösand. Väst utgörs av orterna Göteborg, Mölndal, Vänersborg samt Halmstad. Tillsammans med Migrationsverkets Avdelning för Säkerhet står serviceenheterna för sakkunskapen inom flera säkerhetsområden.
Vad gör en lokalsäkerhetshandläggare?
Som lokalsäkerhetshandläggare kommer du ha samordnings- och uppföljningsansvar för systematiskt brandskyddsarbete, tillträdesskydd, fysiskt skydd i lokaler (lokalskydd), CCTV, bevakning och larmhantering, riskanalyser, säkerhets-, kris- och utrymningsplanering samt kort- och behörighetsadministration, givetvis i samråd med verksamheten såväl som med övriga säkerhetshandläggare på enheten och på andra serviceenheter.
Du agerar rådgivare och erbjuder stöd till övriga enheter. För att kunna bidra med detta krävs omvärldsbevakning med nätverkande både inom och utom myndigheten. Du kommer även ingå som projektdeltagare i de olika projekt som ligger inom sektionens arbetsområde.
Du har ett lokalt beställaransvar inom säkerhetsområdet. Vidare är du enhetens kontaktperson gentemot våra leverantörer av säkerhetssystem, lås/larm/passage, bevakning och brandskydd i det dagliga linjearbetet.
Du bidrar till förbättringsarbetet genom att du genomför analys och uppföljningar inom samtliga områden och planerar åtgärder tillsammans med övriga säkerhetshandläggare på enheten, men också i det nationella nätverket av säkerhetshandläggare som finns tillgängligt på Migrationsverkets serviceenheter. Du följer upp och åtgärdar eventuella brister utifrån besiktningsprotokoll i våra gemensamma lokaler. Du ansvarar för att sköta tekniska anläggningar inom säkerhetsområdet samt förvalta och utveckla rutiner inom ditt ansvarsområde.
Vem är du?
Som person har du lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och du ändrar snabbt ditt förhållningssätt till rådande situation. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till människor på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vidare är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. I din roll ser du till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du är självständig och har mod att agera efter din egen övertygelse. Tar ansvar för dina uppgifter och strukturerar själv ditt angreppssätt. och driver dina processer vidare.
Du som söker har:
- Eftergymnasial utbildning med inriktning mot säkerhet, risk- eller krishantering,( ex Risk Management akademi, företagsuniversitetet ) i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
- God kännedom gällande befintlig lagstiftning inom säkerhetsskyddslag, arbetsmiljölag etc, förvärvad genom praktisk erfarenhet
- God kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift, på såväl svenska som engelska
- Goda kunskaper i MS Office
- B-körkort
- Svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av säkerhetsarbete inom offentlig verksamhet
- Kunskap om säkerhetsrutiner i låst miljö
- Kunskap av arbete enligt aktivitetsbaserat arbetssätt
- Erfarenhet av säkerhetsteknik via Unison
- Erfarenhet av arbete i projektform med lokalsäkerhet
- Erfarenhet av arbete med systematiskt brandskyddsarbete
- Kunskap om kontinuitetsplanering
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras. Utifrån detta föreligger krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning.
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning.
Arbetsresor med övernattning förekommer
Arbetstider: Kontorsarbetstider
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Placeringsort: Göteborg
Anställningsförmåner: Läs om våra anställningsförmåner
Vill du veta mer om den aktuella rollen kontakta enhetschef: Magnus Jotunheim - 010-485 71 89
