Publiceringsdatum2026-02-24
Vill du göra skillnad på riktigt för boende och verksamma i stadsdelen Sätra?
Som lokal utvecklingsledare får du en viktig roll för att omsätta idéer till verklighet på både strategisk och operativ nivå och bidra till ett mer inkluderande och tryggt lokalsamhälle.
Stadsdelslyftet är en satsning för att stärka trygghet och delaktighet, skapa möten mellan människor och bidra till mer jämställda och jämlika villkor. Genom samverkan och lokalt engagemang arbetar vi för att minska segregation och stärka områdets långsiktiga utveckling.
Stadsdelen Sätra har ett starkt föreningsliv och ett väl fungerande stadsdelsnätverk. I ditt uppdrag kommer du att bygga vidare på detta engagemang där du i nära samverkan med boende, näringslivsidkare, lokala verksamheter och aktörer inom civilsamhället såsom föreningar, trossamfund och intresseorganisationer jobbar tillsammans för utveckling av området. Du kommer att ha endels strategisk, dels operativ roll i det lokala genomförandet och vara en inspiratör, möjliggörare, vägledare och samordnare.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
* Samordna det lokala arbetet inom Stadsdelslyftet.
* Skapa och stärka relationer och nätverk med boende, föreningar och andra lokala aktörer.
* Fungera som stöd och bollplank för idéer och initiativ i stadsdelen
* Möjliggöra planerade aktiviteter.
* Samordna samverkan mellan civilsamhälle och kommunkoncernens verksamheter.
* Ta fram och presentera underlag inför beslut och dialog med politiker och tjänstepersoner.
* Följa upp och dokumentera arbetet samt bidra till lärande och utveckling.
En stor del av arbetet sker på plats i stadsdelen Sätra, där du har din huvudsakliga arbetsplats. Du arbetar nära projektledningen för Stadsdelslyften, som koordineras av enheten för social hållbarhet.
Tjänsten är en projektanställning på ett år från tillträdesdatum, med möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett starkt intresse och engagemang för samhällsutveckling och social hållbarhet.
För att vara aktuell för tjänsten har du:
* Högskole- eller universitetsutbildning inom samhällsrelaterade områden eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.
* Erfarenhet av att leda, koordinera eller samordna uppdrag.
* Erfarenhet av att arbeta inom samhällsfrågor så som delaktighet och inflytande, socialhållbarhet, folkhälsofrågor, samhällsplanering eller liknande.
* Mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Det är meriterande för tjänsten om du har B-körkort samt om du kan kommunicera på fler språk utöver svenska.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen är du:
* Relationsskapande: Du har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer både internt och externt.
* Samarbetsorienterad: Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner.
* Strukturerad: Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.
* Kreativ och lösningsorienterad: Du är nyfiken, öppen och kreativ i ditt sätt att hitta lösningar på uppkomna problem, både i det dagliga arbetet och i mer långsiktiga utvecklingsfrågor.
* Kommunikativ: Du kommunicera tydligt i tal och skrift. Du samtalar och agerar förtroendeingivande i olika sammanhang och är bra på att skapa en öppen dialog.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
