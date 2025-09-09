Logopedvikariat i autismteamet
2025-09-09
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Är du logoped och vill ha ett omväxlande arbete med stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll? Är du bra på att förmedla din kunskap? Välkommen till oss på Barn- och ungdomshabiliteringen i Östersund! Vi är en arbetsplats som gör skillnad varje dag! Vi söker en logoped till ett av våra autismteam då en av logopederna i teamet kommer att vara föräldraledig.
Barn- och ungdomshabiliteringen är en specialistenhet inom länssjukvården som ger stöd till barn och ungdomar 0 - 21 år samt deras anhöriga. Enheten består av ca 45 medarbetare inom yrkesprofessionerna logoped, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut, psykolog, socionom, specialpedagog, barnskötare, barnsjuksköterska, barnneurolog, uroterapeut, dietist samt medicinsk sekreterare.
Verksamheten vänder sig till barn och ungdomar med medfödda eller förvärvade funktionsnedsättningar som ger svårigheter i vardagen. Enheten är organisatoriskt indelad i fyra team: barnteam, ungdomsteam och två autismteam. Utöver grunduppdraget har verksamheten ansvar för tilläggsuppdragen Ätteam, Rehabteam och Riskbarnsuppföljning.
Administrativt är verksamheten organiserad i området Barn och unga vuxna (BUV) som förutom Barn- och ungdomshabiliteringen består av Vuxen-habiliteringen, Barn- och ungdomspsykiatrin och Föräldra- och barnhälsan. Dessa fyra enheter är samlokaliserade centralt på Köpmangatan 24 i Östersund.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Som logoped inom Barn och ungdomshabiliteringen ansvarar Du för utredning, bedömning och behandling av svårigheter med tal, oralmotorik, språk, kommunikation och ätande samt utprovning och uppföljning av kommunikationshjälpmedel hos barn och ungdomar inom målgruppen. Du deltar i tvärprofessionella utredningar, bedömningar och behandlingar, samt ger utbildning och konsultation till patienter och deras nätverk.
Som logoped på Barn- och ungdomshabiliteringen arbetar Du till viss del över teamgränserna, vilket kan innebära punktinsatser i övriga team när behov finns. Arbetet är omväxlande, roligt och utmanande och ger stora möjligheter att utvecklas inom yrkesrollen. Du kommer ha tillgång till kollegialt stöd och erfarenhetsutbyte från 5 logopedkollegor varav en är din mentor.
Du behöver ha kunskap om och en vilja att ingå i teamarbete som arbetssätt men även samverka inom den egna disciplinen beroende på uppgift. Arbetet innebär höga krav på förmågan att skapa struktur, både för den egna planeringen och i samarbete med kollegor. Kommunikation och ansvar kring den egna uppgiften och förmåga att hantera gränsen till kollegans uppgift är bärande för verksamheten.Kvalifikationer
* Legitimerad logoped.
* Meriterande är erfarenhet och ett intresse av arbete inom barn- och ungdomshabilitering.
* Erfarenhet inom tillämpad beteendeanalys och intensiv beteendeterapi och/eller adekvat vidareutbildning som tex AKKtiv föräldrautbildning är meriterande.
* Körkort är ett krav då vi arbetar länsövergripande.
* Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, engagemang, samarbetsförmåga samt flexibilitet och vi ser gärna en mångfald i arbetslaget.
ÖVRIGT
Vill du veta mer om jobbet är du varmt välkommen att höra av dig till oss!
Rekryteringsprocessen startar så snart som möjligt vilket innebär att vikariatet kan tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Som sökande ska du lämna utdrag ur belastningsregistret i samband med erbjudande av tjänst.
Nyanställda som ska flytta till Östersund kan, i mån av tillgång, få hjälp med att ordna boendet genom Landstingsbostäder i Jämtland AB. Utöver våra egna bostäder kan du även hitta information och få hjälp med boendet via våra kommuner. Läs mer på tasteget.nu/boende
