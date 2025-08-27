Logoped till neuroteamet - en viktig roll väntar på dig!
2025-08-27
Vill du göra skillnad för patienter med neurologiska diagnoser och bidra till att förbättra deras livskvalitet? Vi söker en engagerad logoped som motiveras av att göra skillnad i människors liv.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett engagerat och kompetent team.
Om oss
Praktikertjänst Rehab Skärholmen är en väletablerad primärvårdsrehabmottagning i Skärholmens centrum med kollektivtrafiken nära. Vi är en stor mottagning med cirka 45 kompetenta och engagerade medarbetare som strävar efter att förbättra hälsan i området. Nu söker vi vår nästa kollega till vårt neuroteam som vill utvecklas tillsammans med oss. Publiceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består av bedömning och behandling av afasi, dysartri, dysfagi samt nedsatt röstfunktion i samband med neurologisk sjukdom. En viktig del i arbetet är också att handleda anhöriga/närstående och personal runt patienten. Du kommer att träffa patienten i deras eget hem samt på mottagningen. I logopedauktorisationen gör vi även hembesök inom särskilda boenden. Neuroteamen tar emot patienter via överrapporteringar från andra vårdinstanser. Det gäller ny- och återinsjuknade neuropatienter med diagnoser som t.ex. stroke, Parkinson, MS, ALS och hjärntumörer från 18 år och uppåt. Du kommer att arbeta i neuroteam tillsammans med arbetsterapeut/fysioterapeut/kurator samt enskilt arbete inom logopedauktorisation. Du kommer att ha ett nära samarbete med logopeder i övriga Praktikertjänst Rehab, och goda möjligheter till handledning, så väl av erfarna logopedkollegor som med övriga kollegor i neuroteamen. Kvalifikationer
Du ska vara legitimerad logoped gärna med erfarenhet och/eller ett intresse av neurorehabilitering samt erfarenhet av arbete i team med andra yrkeskategorier. Körkort är meriterande, men inget krav.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad logoped med intresse/erfarenhet av neurologi. Som person är du bra på att skapa goda relationer och får patienten att känna sig delaktig och trygg. För att lyckas i rollen är du bra på att prioritera och strukturera samt trivs med att ta eget ansvar för ditt arbete. Vidare ser vi att du trivs med att arbeta självständigt och i team för att uppnå bästa resultat för patienten.
Övrig information
Vi erbjuder
· Goda möjligheter till kompetensutveckling
· Stora möjligheter att påverka dina arbetstider
· Nätverk med andra logopeder i PTJ Rehab
· Ett generöst flextidsavtal
· Fri sjukvård/fria läkemedel upp till högkostnadsbelopp
· Ett generöst friskvårdsbidrag på 5000 kr/år
Vi tillämpar 6 månaders provanställning och tillämpar registerkontroll innan beslut om anställning. Intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta enhetschef Jill Hunt Högklint på 0765662250 alternativt jill.hogklint@ptj.se
.
Är detta en tjänst för dig? Ansök idag!
Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig i vårat team!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
