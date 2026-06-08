Logoped
Västra Götalandsregionen / Logopedjobb / Borås Visa alla logopedjobb i Borås
2026-06-08
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Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-06-08Om företaget
Närhälsan Rehabmottagning på Solhem är en relativt stor mottagning med lång tradition av rehabilitering. På mottagningen arbetar 30 medarbetare, teamet består av fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped och administratörer. Verksamheten är inriktad mot utveckling och bedrivs inom ramen för Vårdval. Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta kundernas behov.
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Om arbetet
Dina arbetsuppgifter är bedömning, behandling och träning. Du kommer att träffa patienter i alla åldrar med neurologiska skador och sjukdomar, både individuellt och i grupp. Neurovårdsteamet består av fyra fysioterapeuter, två arbetsterapeuter och två logopeder. Vårdmöten sker både på mottagning och digitalt. Hjälpmedelsförskrivning ingår och hembesök görs utifrån patientens behov.
Målgruppen är patienter som är ny- eller återinsjuknade i stroke samt patienter med annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom som bedöms vara i behov av rehabilitering med neurovårdteamets specifika kompetens. Målsättningen är bland annat att erbjuda en obruten vårdkedja efter sjukhusvistelse. Här möts du av kollegialt stöd och en arbetsmiljö som genomsyras av samarbete och engagemang. Som ny på arbetsplatsen får du introduktion samt en handledare.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad logoped med minst ett års klinisk erfarenhet av patienter med neurologiska skada eller kognitiva funktionsnedsättningar. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom Vårdval Rehab.
Det är meriterande om du har påbyggnadsutbildning inom neurologi/neurologopedi/neuropsykologi inom det neurologopediska fältet eller övriga utbildningar inom neurologi/neurologopedi.
Vi söker dig som trivs med att ta ansvar och som ser utmaningen i att arbeta självständigt. Du planerar och organiserar ditt arbete utifrån uppsatta mål, med förmåga att hantera varierad arbetsbelastning och oförutsedda situationer på ett strukturerat sätt. Vidare ser vi att du är lyhörd, kommunikativ och har förmågan att identifiera individens unika behov. Du samarbetar gärna – både i team och med andra relevanta aktörer – och bidrar till en arbetsmiljö där samverkan och kvalitet står i fokus.
Ett professionellt förhållningssätt och ett vänligt bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Du delar även Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande. Övrig information
B-körkort erfordras.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Ekenäsgatan 15 (visa karta
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504 55 BORÅS Arbetsplats
Närhälsan, Solhem rehabmottagning Borås Kontakt
Helena Svanberg-Knight, SACO (Logoped/SRAT) helena.svanberg.knight@vgregion.se Jobbnummer
9953372