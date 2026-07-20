Logoped
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Vill du vara med och korta väntetiden för barn som behöver logopedisk hjälp? Som logoped hos oss får du bidra till att fler barn får rätt stöd i rätt tid, samtidigt som du är med och utvecklar en av Sveriges bästa logopedmottagningar för barn och ungdomar, där barnens behov och bästa alltid står i fokus!Publiceringsdatum2026-07-20Om företaget
Central barnhälsovård (CBHV) är en del av Hälso- och specialistvård för barn och unga inom Regionhälsan. Verksamheten är regional och arbetar för en tillgänglig, rättvis och jämlik barnhälsovård av god kvalitet i Västra Götalandsregionen. Verksamheten ansvarar för att följa och sprida aktuell kunskap, driva metodutveckling, planera och genomföra fortbildning samt delta i regionala och nationella nätverk. Central barnhälsovård har även ansvar för verksamhetsuppföljning av alla drygt 200 BVC:er i regionen. Central barnhälsovård har cirka 25 medarbetare som utgår från Skövde, Vänersborg, Göteborg och Borås. I verksamheten arbetar specialistsjuksköterskor som verksamhetsutvecklare, barnhälsovårdsöverläkare, psykologer, dietister, administratörer och logopeder.
Om arbetet
Som logoped i CBHV utgör du en viktig del av kunskapsstödet till all personal inom barnhälsovården. Ditt huvudsakliga fokus är kommunikation, språk och tal samt ätande och ätsvårigheter hos barn. Du samverkar med övriga yrkesgrupper i teamet för att optimera det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom barnhälsovården.
I rollen ingår att verka för att barnhälsovården bedrivs utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet i enlighet med nationella program, författningar och handlingsplaner. Logopeden har en rådgivande, utbildande och konsultativ funktion för all BHV-personal. Logopeden utarbetar rutiner för att identifiera tal-, språk- och kommunikationssvårigheter och bidrar till utveckling av barnhälsovårdens insatser. Utifrån ett folkhälsoperspektiv ingår samverkan med andra aktörer i kommun och region som till exempel, familjecentraler, förskola och bibliotek.
Uppföljning, insamling, analys och återgivning av statistik är en viktig del av Central barnhälsovårds uppdrag och syftar till att säkerställa att barn och familjer får den barnhälsovård de har rätt till. I arbetet ingår att bedriva och medverka i utvecklings- och forskningsprojekt som rör barnhälsovården.
Under hösten kommer du huvudsakligen att arbeta med fortbildning till BHV-personal, som stöd i logopediska frågor till övriga CBHV-teamet samt samverka med viktiga aktörer såsom logopedienheten på primärvårdsnivå. Succesivt kommer du också få delta i och leda utvecklingsarbete av olika slag.
Om dig
Du som söker är legitimerad logoped och har erfarenhet av arbete med barn som har tal, språk- och kommunikationssvårigheter. Det är önskvärt att du också har erfarenhet av arbete med barn som har ätsvårigheter. Tidigare samarbete med barnhälsovården är meriterande liksom erfarenhet av utvecklingsarbete med fokus på barn i förskoleålder. Kunskap om neuropsykiatriska frågeställningar och teambaserat arbete med små barn är också meriterande.
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du kan strukturera din tid och arbetar gärna självständigt, men är van att samverka och förankra. Du har god pedagogisk förmåga och vana vid att utbilda och handleda andra. Digitala verktyg och lösningar är en självklarhet. Du förväntas delta på ett aktivt och nyfiket sätt i förändringsarbete som pågår vid enheten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tjänsten är tidsbegränsad till juni 2027 med start omgående, tjänstgöringsgrad 50-100%.
Du kommer att arbeta över hela Västra Götalandsregionen och placering av tjänsten kommer vara på någon av våra fyra utbudspunkter i Borås, Skövde, Göteborg, eller Vänersborg.
Intervjuer kommer ske i Göteborg på eftermiddagen den 20 augusti och på förmiddagen den 21 augusti. Urval kommer ske löpande under ansökningstiden.
Löneform: Månadslön, individuell lönesättning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Bryggaregatan 5 (visa karta
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503 38 BORÅS Arbetsplats
Regionhälsan, Barn och unga hälso-och specialistvård, Central Barnhälsovård Kontakt
Git Olofsson, Akademikerförbundet SSR 072-2063558 Jobbnummer
10007732