Rehabiliteringscentrum, Höglandssjukhuet, Eksjö
Vi söker en legitimerad logoped som med driv och engagemang vill jobba och utvecklas tillsammans med oss. Vill du arbeta med barn i förskoleålder och göra språkutredningar för barn i skolålder ska du inte tveka att söka till oss. Vi ser fram emot att läsa din ansökan.
Rollen som logoped
En vanlig dag möter du barn i förskoleålder som har svårigheter att utveckla tal, språk och kommunikation. Du genomför bedömning, ger rådgivning om förhållningssätt och språklig stimulans och ger direkta behandlingsinsatser när det är aktuellt. I arbete med barn ingår samarbete med vårdnadshavare och andra personer i barnets närhet.
En styrka på vår arbetsplats är att vi är flera logopeder med olika erfarenheter. Det finns alltid någon att rådfråga och vi är måna om att stötta varandra i arbetet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med startdatum enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Rehabiliteringscentrum är en länsgemensam verksamhet där olika kompetenser och erfarenheter stödjer utvecklingen för patienten, professionen och rehabiliteringen ur ett helhetsperspektiv. Oavsett var i länet man bor ska patienten ha tillgång till jämlik rehabilitering av god kvalitet.
Inom rehabiliteringscentrum arbetar cirka 300 medarbetare inom 11 områden med tvärprofessionell sammansättning utifrån ett personcentrerat arbetssätt.
Vi söker dig som är legitimerad logoped. Vi ser gärna att du har arbetat som logoped med barn tidigare.
Du trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Du är strukturerad, samarbetar väl och har en helhetssyn där patienten och dess närstående är delaktiga och i fokus för dina insatser. Du är intresserad av att utveckla och förbättra verksamheten och har ett kreativt och lösningsfokuserat arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Som logoped har du en viktig roll på rehabiliteringscentrum. Vi är en arbetsgrupp med ett gott arbetsklimat och god arbetsmiljö, där vi bryr oss om varandra och hjälps åt att lösa våra uppdrag. Vi erbjuder dig grundlig introduktion, mentorskap och goda utvecklingsmöjligheter. Hos oss gör du skillnad på riktigt.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Välkommen att kontakta områdeschef Christina Josefsson Gisler, tfn 010 243 4584 alt. 076-723 48 09 för dina frågor. Går också bra att maila christina.josefsson.gisler@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 1 mars 2026. Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Välkommen med din ansökan.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
