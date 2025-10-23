Logoped
Habiliteringen i Tierp Älvkarleby
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Är du logoped och vill du vara med och skapa möjligheter?
Välkommen till oss på Habiliteringen i Tierp och Älvkarleby! Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2025-01-01. Om du bor i Uppsala har du möjlighet att få resan till Tierp på arbetstid. Vår målsättning är en sammanhållen habilitering för en jämlik och patientsäker vård med god kvalitet. Det innebär att delar av arbetstiden kan komma att förläggas på någon av habiliteringens enheter i Uppsala. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi söker dig som tillsammans med övriga yrkesgrupper inom enheten vill arbeta med att skapa möjligheter för människor med funktionsnedsättningar att leva ett bra liv.
Region Uppsala och Nära vård och hälsa satsar på trygga anställningar och förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Ditt uppdrag
Som logoped i enheten kommer du att möta både barn, ungdomar och vuxna med autism, intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning. Du kommer att arbeta med utredning och behandling av kommunikations-, språk och talförmåga hos barn, ungdomar och vuxna patienter. Det ingår även att arbeta med ät- och sväljproblematik samt med utredande och införande av alternativ och/eller kompletterande kommunikation. En stor del av arbetet innebär att ge handledning och utbildning till anhöriga, nätverk och personalgrupper.
Vår verksamhet
Habiliteringen i Tierp och Älvkarleby ingår i Habiliteringen i Uppsala län. Habiliteringen i Uppsala län är en specialistverksamhet och tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala och har i många år varit en "habilitering i framkant". Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar och arbetar med att skapa förutsättningar för självständighet och ett aktivt liv genom utvecklande, stödjande och kompenserande insatser. Våra tvärprofessionella team finns i Enköping, Tierp, Uppsala och Östhammar.
Verksamheten präglas av utveckling och evidensbaserat arbetssätt och du får ett stimulerande och varierat arbete. Habiliteringen ger möjlighet för medarbetare att utvecklas i sin yrkesroll, känna engagemang och stimulans i det gemensamma arbetet. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte sker kontinuerligt inom habiliteringens egna verksamhet. Varje profession har regelbundna träffar för att säkerställa likvärdig kompetens inom länets olika enheter. Inom förvaltningen finns en Forskning- och Utvecklingsavdelning, med syfte att stimulera och stödja utvecklingsarbete. Som ny erbjuds du en mentor.
Enheten i Tierp vänder sig till både barn, ungdomar och vuxna och till habiliteringens alla målgrupper. Vi består av 14 medarbetare med professionerna socionom/kurator, sjukgymnast/fysioterapeut, psykolog, logoped, arbetsterapeut, specialpedagog, administratör och gruppchef.
Din kompetens
Du som söker ska vara legitimerad logoped. Kompetens inom hög- och lågteknologiskt AKK är ett krav. Erfarenhet av arbete med barn och vuxna med funktionsnedsättningar samt kompetens i dysfagi och neurologopedi är meriterande. Erfarenhet av att arbeta inom logopedi samt med handledning till nätverk för barn och vuxna med funktionsnedsättning är starkt meriterande. Arbetet förutsätter att du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team med andra yrkesprofessioner men även att du har förmåga till självständigt arbete. Då vi arbetar mycket i våra patienters vardagsmiljöer är B-körkort ett krav.
Arbetet förutsätter att du har god samarbetsförmåga och trivs och har erfarenhet av att arbeta i team men även att du har förmåga till självständigt arbete. Som person är du tydlig i din kommunikation och strukturerad i ditt arbetssätt. Du tycker om att tänka nytt som också kan omsättas i praktiken. Du har en god pedagogisk förmåga och kan lätt skapa kontakt med både patienter, anhöriga och kollegor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vill du veta mer?
För mer information är du varmt välkommen att kontakta gruppchef Märta Lundkvist på telefon: 0293-204 56 eller e-post: marta.lundkvist@regionuppsala.se
Publiceringsdatum2025-10-23
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga kopia på din legitimation, CV och andra relevanta bilagor som styrker din kompetens och erfarenhet.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
