Logistikutvecklare lager
Svenska Kraftnät / Lagerjobb / Askersund Visa alla lagerjobb i Askersund
2026-07-06
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Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Som Logistikutvecklare erbjuds du ett av Sveriges viktigaste jobb, i vilket du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Som logistikutvecklare har du en nyckelroll i att säkerställa att Svenska kraftnät är rustat med rätt kunskap, kompetens och förutsättningar vid kris och höjd beredskap. Du bidrar till att utveckla och samordna organisationens beredskapsförmåga inom division Nät och verkar för hög professionalitet, kvalitet och integritet i arbetet.
I rollen som logistikutvecklare har du möjlighet att bygga upp och vidareutveckla division Näts logistikfunktion, både lokalt och nationellt. Du arbetar för att säkerställa att rätt organisation, materiel, processer och kunskap finns på plats. Det här är en roll för dig som vill vara med och skapa robusta, effektiva och hållbara logistiklösningar i en växande och utvecklande verksamhet.
Tjänsten erbjuder stor flexibilitet, där arbetsinnehåll och ansvar kan anpassas efter din erfarenhet, kompetens och dina intressen. Du blir en viktig del i att forma verksamheten och har möjlighet att över tid ta ett brett eller mer specialiserat ansvar.
På Svenska kraftnät är Lager- och logistikenheten en relativt ny enhet med ett viktigt uppdrag inom lager, logistik och förvaltning av lagerfastigheter. Idag består enheten av en enhetschef, fyra medarbetare och en konsult, och vi befinner oss i en spännande utvecklingsresa.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Utveckla logistiklösningar som fungerar både i normalläge och vid störningar.
Säkerställa redundans i transport-, lager- och distributionslösningar.
Identifiera förbättringsområden och driva förändringsinitiativ.
Medverka i upphandlingar av logistik-, transport- och lagerrelaterade tjänster.
Vara behjälplig och utföra operativt arbete på lager.
Stödja verksamheten med logistisk expertis.
Om dig
Skallkrav:
För att trivas i rollen ser vi att du gillar att ta ansvar och driva ditt arbete strukturerat och självständigt. Rollen ställer höga krav på initiativförmåga och ett proaktivt arbetssätt. Du är lösningsorienterad, analytisk och samarbetsinriktad och trygg i att fatta beslut grundade i din kompetens och erfarenhet. Du har även ett starkt engagemang för att kontinuerligt utveckla organisationens beredskap och fungerar som en samordnande och drivande kraft i nära samverkan med både interna och externa intressenter.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser att du har en relevant eftergymnasial utbildning inom exempelvis logistik, eller annan utbildning som Svenska kraftnät bedömer som likvärdig. Du kan även ha motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt som myndigheten anser likvärdig.
Du har även:
Dokumenterad erfarenhet av operativt arbete inom lager och logistik
Goda kunskaper i Lager- och logistiksystem och hur systemet stödjer lagerprocesser.
God förståelse för logistikprocesser och flödesoptimering.
Truckkort 1-4a –1-4b
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska (tal och skrift)
Vi ser det som meriterande om du har:
Kunskap om transportjuridik, nationella regelverk eller branschstandarder.
Erfarenhet av att arbeta med eller planera utifrån nationell logistikinfrastruktur (ex. godsflöden inom Sverige, transportnät, terminalstruktur eller samlastningslösningar).
Erfarenhet av projektledning eller förändringsarbete.
Erfarenhet av upphandling av avtal inom logistik
Truckkort C2
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Åsbro.
Resor i tjänsten förekommer 3-5 gånger i månaden.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Sista ansökningsdag 7 augusti 2026.
Istället för att bifoga ett personligt brev till din ansökan besvarar du ett antal frågor i ansökningsformuläret. Vi önskar ditt CV skrivet på svenska.
Individuell lönesättning tillämpas och sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor kontakta gärna följande personer:
Dan Stridlund, rekryterande chef, 010-489 2047.
Ethel Marx, ansvarig rekryterare, 010-489 2055
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010 475 87 72
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010 475 87 31
Du når oss också via e-post: Förnamn.Efternamn@svk.se
.
Under sommarmånaderna kan det vara svårare att nå oss och svarstiderna kan vara längre än vanligt. Tack för ditt tålamod!https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet.Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät.https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 24 ÅSBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
9992968