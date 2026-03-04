Logistikutvecklare - Norrköping
Om rollen
Som Logistikutvecklare tillhör du Operations - Lager och arbetar nära Lagerchef/Chef Operations. Du har inget personalansvar men en central roll i att utveckla, förbättra och kvalitetssäkra våra logistikprocesser.
Du ansvarar för att identifiera förbättringsområden, analysera flöden och data samt implementera lösningar som skapar effektivare arbetssätt. Rollen innebär både operativt arbete och utvecklingsprojekt, där du samarbetar tätt med lager, inköp, sälj, produktionsplanering och produktion.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
• Hantera administration kopplad till leveransavisering och inkommande material till lager (Control Tower-funktion)
• Uppdatera inköpsorder med levererade kvantiteter samt dela upp orderrader i affärssystemet
• Leveransbevaka transporter och säkerställa bokning av slottider till drift
• Ansvara för certifikathantering
• Utveckla och förbättra interna logistikprocesser
• Driva och delta i förändrings- och förbättringsprojekt inom lager
• Utveckla och effektivisera lagerhållningslösningar
• Implementera digitala verktyg och nya arbetssätt
Vem är du
• Eftergymnasial utbildning inom logistik eller logistikutveckling
• 1-2 års erfarenhet inom lager/logistik eller liknande arbetsuppgifter
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
• God systemvana och erfarenhet av affärssystem
För att lyckas i rollen är du
• Analytisk - du kan analysera komplexa flöden och data för att fatta välgrundade beslut
• Samarbetsinriktad - du trivs i tvärfunktionellt arbete och är kommunikativ och lyhörd
• Förändringsbenägen - du har driv och vilja att utveckla och förbättra verksamheten
• Strukturerad - du arbetar metodiskt, organiserat och följer upp ditt arbete
Vi erbjuder
En utvecklande roll i Norrköping där du får möjlighet att påverka och förbättra våra logistikprocesser i en verksamhet med högt engagemang och korta beslutsvägar. Här får du arbeta nära verksamheten och bidra till konkreta förbättringar som gör skillnad.Så ansöker du
Tjänsten är på heltid med placering i Norrköping.
Urval sker löpande och vi tar inte emot ansökningar via e-post.
