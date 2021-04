Logistiksäljare till ÅGL Logistik och Uppvidinge LBC i Växjö - Empleo Växjö AB - Säljarjobb i Uppvidinge

Empleo Växjö AB / Säljarjobb / Uppvidinge2021-04-09ÅGL Logistik och Uppvidinge LBC, tillsammans med JSC Gruppen, fortsätter sin expansion i Växjö och utökar framför allt sin lager- och tredjepartslogistikverksamhet genom att under sommaren 2022 flytta in i helt nybyggda lokaler på Nylandaområdet i Öjaby. Ett område som är ett helt nytt industriområde som möjliggör fortsatt expansion.ÅGL Logistik och Uppvidinge LBC kommer driva denna enhet som ett 3PL-lager parallellt med deras befintliga verksamhet i Åseda och Lenhovda. Nu söker vi en modern och affärsdriven säljare, en nyckelposition som affärsutvecklare för både ÅGL Logistik och Uppvidinge LBC.Som säljare får du en spännande och utvecklande vardag där du inledningsvis kommer arbeta med ÅGL Logistik och deras lager- och 3PL-lösningar. För att få bästa förutsättningar och introduktion i företaget, tillbringar du ditt första halvår i Åseda, för att under sommaren 2022 vara med och etablera verksamheten i Växjö.Rollen kommer ha ett spännande innehåll med huvudfokus på att:Vidareutveckla verksamheten med fokus på både befintliga och nya kunderSkapa förutsättningar för ÅGL Logistik och Uppvidinge LBC att växa vidareTillsammans med övriga säljkollegor göra sambesök hos befintliga och potentiella nya kunderLämna offerter/anbud och skriva avtalUtveckla och bygga upp kontakter med intressanta UE, åkare och partnersStrategiskt marknads- och försäljningsarbete för ÅGL Logistik och Uppvidinge LBCPå sikt vara en del av den operativa ledningsgruppenRollen är ny vilket innebär att du får möjlighet att vara med och forma innehållet i din tjänst. Rollen kommer med säkerhet att utvecklas och formas ytterligare allt eftersom verksamheten växer och etableras i Växjö. Ta nu chansen att bli en del av ett entreprenörsinriktat team där många spännande möjligheter står för dörren!2021-04-09Vi söker dig med ett genuint intresse och stort driv för försäljning och affärsutveckling. Med fördel har du någon form av erfarenhet från lager- och transportbranschen samt sinne för logistik- och 3PL-lösningar. Du har ett lokalt nätverk och vill verka på din hemmaplan och drivs av att nå uppsatta mål och resultat. Hos oss får du möjlighet att ta ett stort ansvar och kunna påverka på din egen och förtagets utveckling, något som kittlar dig lite extra att anta denna utmaning.Som person är du självgående, ansvarsfull och flexibel, du har lätt för att skapa kontakt med människor och god förmåga till att även kunna förvalta och utveckla affärsrelationer. För att lyckas med ditt uppdrag har du ett lösningsorienterat arbetssätt och förmågan att kunna se helheten och arbeta med sälj över flera olika affärsområden. Du intar en nyckelposition där ditt sätt att samverka och hitta kreativa kundlösningar, kan komma att bli allas framgång. Kanske har du själv drivit egen verksamhet där helheten är viktig, från kundmötet till leverans och ekonomi.Du talar och skriver flytande svenska och engelska samt har goda IT-kunskaper. Med rätt vilja, stor nyfikenhet och ett brett affärstänk, kanske just denna roll är som klippt och skuren för dig?Tjänsten är en direktrekrytering till ÅGL Logistik och Uppvidinge LBC i Växjö. Intervjuer kommer att hållas under maj/juni månad och lämplig uppstart blir under senhösten 2021.Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.Du är varmt välkommen med din ansökan redan idag!Du ansöker direkt på www.empleo.se Uppstart: Enligt överenskommelse.Ort/Placering: Växjö.Omfattning: Heltid.Lön: Individuell lönesättning tillämpas.Ansökningstid: Ansök senast 16/5.Sista dag att ansöka är 2021-05-16Empleo Växjö AB5683280