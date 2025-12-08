Logistikplanerare i sommar
2025-12-08
Är du student eller söker jobb och har ett starkt intresse för logistik och planering? Då kan vi på StudentConsulting erbjuda en möjlighet som passar dig!
I rollen som logistikplanerare ansvarar du för att hantera order, planera leveranser och sköta fakturering. Du kommer att samarbeta tätt med flera olika avdelningar, såsom produktion, försäljning och lager, samt ha kontakt med externa transportörer för att boka transporter. Tjänsten innebär att arbeta med avancerade logistikfrågor, vilket kräver att du är noggrann och har god problemlösningsförmåga. Vi söker dig som gillar struktur och kan hantera avvikelser på ett lugnt och professionellt sätt.
DETTA SÖKER VI
Vi letar efter dig som är i början av dina studier inom logistik, ekonomi eller ett liknande område och som är noggrann, analytisk och motiverad. Dina personliga egenskaper är viktiga - vi värdesätter flexibilitet, ett lösningsorienterat arbetssätt och god kommunikationsförmåga. Även om du inte är student är du välkommen att söka, förutsatt att du har relevant utbildning eller erfarenhet inom logistik. Har du arbetat med affärssystem eller liknande arbetsuppgifter är det meriterande, men inget måste.
• *Egenskaper vi värdesätter:**
• Du är flexibel och kan hantera förändringar.
• Du kommunicerar tydligt och professionellt, både internt och externt.
• Du behåller lugnet i pressade situationer.
• Du visar engagemang och strävar efter att hitta lösningar snarare än problem.
• *Arbetstid och placering**
Tjänsten är på heltid med arbetstider mellan 7-16. Du kommer att utgå från vår kunds kontor på Händelö i Norrköping. Det är ett sommarvikariat på cirka 10 veckor. Om allt fungerar väl finns även möjlighet till extrajobb efter sommaren samt under kommande somrar.
• *Låter det intressant?**
Det här är ett konsultuppdrag via StudentConsulting och vi ser fram emot din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
