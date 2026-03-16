Logistikmedarbetare till Essverk
Dala Industrisupport AB / Lagerjobb / Ludvika Visa alla lagerjobb i Ludvika
2026-03-16
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dala Industrisupport AB i Ludvika
, Smedjebacken
, Fagersta
, Borlänge
, Hedemora
eller i hela Sverige
Vi söker en engagerad och ansvarstagande medarbetare till vår kund Essverk i Grängesberg. I denna tjänst kommer du att ha en central roll inom logistik, där du ansvarar för att hantera ankommande och avgående gods, köra truck samt utföra administrativa uppgifter. Du blir en viktig del av ett dynamiskt team där samarbete och hög arbetsmoral är avgörande för att lyckas.
Ansvarsområden
Hantera ankommande/avgående gods
Truckkörning
Administration
Ort: Grängesberg Omfattning: Heltid Arbetstider: Dagtid
Om dig
Vi ser att du är en engagerad och målmedveten person med en stark vilja att utvecklas och lära dig nya saker. Du har tidigare erfarenhet inom logistik, truckkörning och administration. Du är van vid att arbeta i högt tempo och trivs med att samarbeta i team. För att lyckas i rollen behöver du ha både viljan och förmågan att ta eget ansvar. Du är skicklig på att prioritera och arbetar självständigt för att driva ditt arbete framåt.Publiceringsdatum2026-03-16Kvalifikationer
Erfarenhet av godshantering
Erfarenhet av administration
Truckkort
Svenska flytande i tal och skrift
Meriterande
Kunskap i monitor
Erfarenhet av arbetsledning och koordinering
B-körkort och tillgång till bil
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Rekryteringsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Essverk
Essverk är en ledande aktör inom tillverkning och leverans av bearbetade metallprodukter i stål, aluminium och koppar. Med sin genomtänka tillverkningsprocess kan de erbjuda konstadseffektiva produktioner i såväl enstaka som storskaliga serier med korta leveranstider. Hos Essverk får du jobba i en högteknologisk maskinpark tillsammans med erfarna och kompetenta medarbetare som hjälper dig att utvecklas.Om företaget
Vi på Dala Industrisupport är en trogen partner inom kompetensförsörjning med över 100 års samlad erfarenhet. Vi kommer själva från industrin och är fullt insatta i branschens alla utmaningar. Vi tror på att viljan att lära sig är minst lika viktig som erfarenhet och vet att kompetensutveckling är lösningen som kommer leda oss in i framtidens industri. Därför satsar vi på att vårda de samarbeten som kommer oss tillhands. Genom att vara närvarande och erbjuda personlig service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dala Industrisupport AB
(org.nr 559161-2709), https://jobb.dalaindustrisupport.se
Ludvikavägen 10 (visa karta
)
772 31 GRÄNGESBERG
Dala Industrisupport Jobbnummer
9800330