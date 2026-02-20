Logistiker till W5 Box Modul
Konsultia AB / Logistikjobb / Piteå Visa alla logistikjobb i Piteå
2026-02-20
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsultia AB i Piteå
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
W5 Solutions är en ledande leverantör av avancerade system och lösningar för försvar, säkerhet och samhällsskydd. Vi stödjer svenska och internationella myndigheter samt industriella aktörer med teknologier och tjänster som stärker operativ förmåga inom våra tre affärsområden Training, Power och Integration.
Genom ett starkt fokus på innovation, kvalitet och hållbarhet levererar vi skräddarsydda lösningar som möter högt ställda krav i kritiska miljöer. Vår verksamhet bygger på lång erfarenhet, teknisk expertis och ett starkt engagemang för våra kunders långsiktiga framgång.
W5 Box Modul, som är en del av W5 Solutions, är i en spännande tillväxtfas i och med nya samarbeten och mer omfattande projekt från våra kunder. Vi söker nu en logistiker som vill vara med på en spännande tillväxtresa. Vi är ett företag i utveckling med tydliga mål framåt, och nu behöver vi dig som vill vara en del av att bygga upp och stärka våra logistikflöden. Här får du inte bara förvalta ett befintligt arbetssätt - du får vara med och skapa strukturen från grunden.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
I rollen som logistiker får du en nyckelroll i att bygga upp och forma logistiken i vår fabrik. Det här är en tjänst för dig som vill vara med från början, sätta strukturen och skapa effektiva arbetssätt som håller över tid. Du arbetar operativt i den dagliga verksamheten och är nära både lager och produktion, där du ser till att godsmottagning, lagerhållning och projektmaterial fungerar smidigt och genomtänkt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att skapa och upprätthålla ordning och reda vid godsmottagningen, ha kontroll på och följa upp lagernivåer samt säkerställa att material är korrekt märkt och kopplat till rätt projekt. Du är med och bygger tydliga projektflöden och tar fram rutiner som gör att material enkelt kan följas från leverans hela vägen till färdigt projekt. Här får du möjlighet att påverka, förbättra och skapa en logistiklösning som fungerar i praktiken. Profil
Vi ser gärna att du har erfarenhet från industri, lager eller logistik - alternativt annan bakgrund som gett dig förståelse för materialflöden och hur struktur skapas i en tillverkande produktion.
Truckkort är meriterande. Tjänsten är på heltid och är i huvudsak operativ, med viss administration kopplad till uppföljning, planering och lagerkontroll.
Övrig information
Vill du vara med och skapa strukturen som tar oss framåt? Då ser vi fram emot din ansökan.
Intervjuer sker löpnade.
Vid frågor kontakta Desire Lindberg 070-5172638 Desire@konsultia.seOm företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3471". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), http://www.konsultia.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konsultia Kontakt
Desire Lindberg desire@konsultia.se +46 70 517 26 38 Jobbnummer
9755450