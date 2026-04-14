Logistikcontroller Fmcl
Logistikcontroller
Ta en nyckelroll i en verksamhet som gör skillnad - bli logistikcontroller på FMCL
Som logistikcontroller på Försvarsmaktens Centrala Lager (FMCL) får du en viktig roll i att säkerställa att logistik- och materielprocesser fungerar som de ska - och att de utvecklas vidare.
Därför ska du välja FMCL
Hos oss blir du en del av något större. FMCL är en del av FMLOG FörsE Mitt som säkerställer att Försvarsmakten har rätt materiel - i rätt tid och på rätt plats.
Du bidrar inte bara till effektiva flöden - du är med och skapar förutsättningar för ett fungerande försvar.
Hos oss får du en arbetsplats där förtroende, ansvar och utveckling står i fokus, och där du har goda möjligheter att påverka både ditt arbete och verksamheten i stort.
På FMCL bidrar du till detta genom att vara med och skapa en effektiv och välfungerande lagerverksamhet. Här får du:
En samhällsviktig roll med verklig betydelse
Möjlighet att påverka arbetssätt och bidra till förbättringar
En dynamisk arbetsmiljö där din insats märks
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du arbetar nära verksamheten och bidrar med analys, uppföljning och struktur som skapar bättre beslut och effektivare arbetssätt.
Rollen kombinerar operativ uppföljning med ett mer strategiskt perspektiv, där du både identifierar avvikelser och driver förbättringar.
Det här kommer du att göra
Följa upp att rutiner och anvisningar inom logistik och teknisk tjänst efterlevs
Analysera och följa upp logistikflöden såsom in- och utleveranser, lån, omlagringar och materielstatus
Identifiera avvikelser och initiera åtgärder för att förbättra kvalitet och effektivitet
Säkerställa korrekt registervård i våra system
Ta fram rapporter, analyser och beslutsunderlag till ledning och verksamhet
Leda och samordna aktiviteter mellan olika lager- och teknikfunktioner
Förvalta lagerstrukturer, register och ansvarsfördelning inom området
Arbeta aktivt med monitorering och uppföljning av verksamhetens utveckling
Bidra till utbildning och kompetensutveckling inom logistikområdetPubliceringsdatum2026-04-14Kvalifikationer
Relevant utbildning inom logistik eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av analys, uppföljning och förbättringsarbete
Erfarenhet av att arbeta med beslutsunderlag och nyckeltal
Mycket goda kunskaper i Excel
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
B-körkort- manuell
Vi söker dig som är:
Analytisk - förmåga att se samband och dra slutsatser utifrån data
Strukturerad - planerar och organiserar arbetet på ett effektivt sätt
Lösningsorienterad - identifierar förbättringar och hittar vägar framåt
Ansvarstagande - driver arbetet självständigt och följer upp resultat
Samarbetsinriktad - trivs med många kontaktytor och bidrar till helheten
Kommunikativ - tydlig i dialog och anpassar budskap efter mottagare
MERITERANDE
Erfarenhet av SCM
Erfarenhet av system som PRIO och LIFT
Erfarenhet av verksamhetsuppföljning och monitorering
Praktisk erfarenhet av att använda AI som stöd för analys och effektivisering
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad heltid
Arbetsort: Arboga
Civil befattning
Resor ingår i tjänsten
Upplysningar om befattningen
Magnus Wepsäläinen eller Helene Silversten
010-82 40 400 (växeln)
Information om rekryteringsprocessen
Mattias Sjöman
010-82 40 400 (växeln)
Fackliga företrädare
Pernilla Kjellgren SACO
Håkan Antonsson OFR/S
Ola Andersson SEKO
010-82 40 400 (växeln)
Vill du vara med och bidra till struktur, tempo och kvalitet i en verksamhet som aldrig får stanna?
Skicka in din ansökan senast 2026-04-23
CV och svar på urvalsfrågor räcker - inget personligt brev behövs. Ladda därför upp ditt cv 2 gånger
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122002".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
732 31 ARBOGA
Magnus Wepsäläinen 010-82510 00
