Logistikchef till Apotea i Morgongåva
2026-03-31
Vill du leda logistiken i ett av Sveriges mest spännande och mest högpresterande flöden? Apotea växer och vi söker nu en Logistikchef till Morgongåva. Det här är en roll för dig som gillar tempo, resultat och förbättringar på riktigt. Du är inte en chef som leder på distans eller sitter bakom ett skrivbord hela dagarna. Du vill vara nära verksamheten, nära människorna och nära flödet.
Hos oss är logistik inte bara en stödfunktion. Den är helt avgörande för att våra kunder ska få sina beställningar snabbt, korrekt och smidigt. Som Logistikchef har du en nyckelroll i att säkerställa att vår orderproduktion fungerar varje dag, dygnet runt, året om. Du rapporterar till VD och ingår i ledningsgruppen.
Om rollen Som Logistikchef på Apotea i Morgongåva ansvarar du för att leda, utveckla och optimera den dagliga logistikdriften med tydligt fokus på produktion, leveransprecision, kvalitet, arbetsmiljö och flödesstabilitet.
Det här är en operativ roll. Du behöver trivas mitt i verksamheten, där det händer. Du är ute i produktionen, fångar upp störningar, stöttar cheferna, följer flödena och driver förbättringar där de gör verklig skillnad. Du jobbar nära gruppchefer, teamledare och övriga nyckelfunktioner för att säkra ett jämnt och effektivt flöde från order till färdigpackad försändelse. Du har ett tydligt resultatansvar för att logistiken levererar enligt mål och kundlöfte.
Du kommer bland annat att:
leda och utveckla den dagliga logistikdriften i Morgongåva
vara tydligt närvarande i verksamheten och arbeta nära produktionen
coacha och stötta chefer i det dagliga ledarskapet
säkerställa att arbetssätt är tydliga, standardiserade och fungerar i praktiken
följa upp nyckeltal kopplade till effektivitet, kvalitet, leveransprecision, arbetsmiljö och flödesstabilitet
snabbt identifiera problem, obalanser och flaskhalsar i flödet och se till att rätt åtgärder sätts in
driva förbättringsarbete kopplat till processer, arbetssätt, struktur och operativ styrning
säkerställa att verksamheten är dimensionerad för volymvariationer, toppar och förändrade behov
samverka nära med exempelvis inleverans, planering, transport, teknik, kvalitet och kundservice
bidra aktivt i ledningsgruppen och till Apoteas fortsatta utveckling
Vem vi tror att du är Du är en trygg och tydlig ledare med stark genomförande kraft. Du gillar ordning och reda, men också tempo, förändring och problemlösning. Du har lätt för att skapa struktur i vardagen och får saker att hända tillsammans med andra.
Framför allt tror vi att du är en person som vill vara där verksamheten är. Du bygger förtroende genom närvaro, tydlighet och handlingskraft. Du ser vad som behöver förbättras, men du nöjer dig inte med att identifiera problem, du gör något åt dem.
Vi tror att du har
erfarenhet av att leda i en operativ verksamhet med högt tempo
god förståelse för logistik-, lager- eller produktionsflöden
erfarenhet av att leda chefer
vana att arbeta med uppföljning, nyckeltal, daglig styrning och förbättringsarbete
mycket god kommunikativ förmåga på svenska, i tal och skrift
Det är meriterande om du också har erfarenhet av:
högvolymsverksamhet med tydliga leveranskrav och cut-off-tider
dygnet runt-verksamhet
automation eller tekniktunga logistikmiljöer
e-handel eller andra snabbrörliga flöden
Vad Apotea erbjuder dig Hos Apotea jobbar vi tillsammans mot ett gemensamt mål - att göra det enkelt och smidigt för människor att ta hand om sin hälsa. Vi är snabba, lösningsorienterade och gillar att testa nytt.
På Apotea erbjuder vi en innovativ och digital arbetsmiljö där du får möjlighet att arbeta med de senaste teknologierna. Vi erbjuder goda möjligheter till karriärutveckling och en rad förmåner, såsom friskvårdsbidrag och personalrabatter.
Vårt starka engagemang för hållbarhet innebär att du som anställd hos oss är en del av ett företag som aktivt arbetar för att minska sin miljöpåverkan och främja socialt ansvar. Hållbarhetsarbetet bedrivs genom hela organisationen och fokuserar på tre övergripande områden: miljömässiga och sociala aspekter på arbetsplatsen och i vår värdekedja. Vi strävar efter en jämlik och inkluderande värld där alla ges samma möjligheter och bidrar till lösningar som gynnar både människor och miljön. Därför samarbetar vi med organisationer som fokuserar på människors välmående, hälsa och miljöskydd.
Om Apotea Apotea är Sveriges ledande nätapotek baserat på marknadsandel med målet att bli det största apoteket i Sverige och därmed även i Norden. Med marknadens bredaste sortiment, låga priser och snabba leveranser underlättar Apotea vardagen för sina tre miljoner aktiva kunder. I E-barometerns kundundersökning 2025 toppade Apotea listan över konsumenternas favorit bland e-handelsaktörer för åttonde året i rad. Vi finns i Stockholm (Lidingö, Norrtull och Årsta), Morgongåva och Varberg. Sedan 2022 verkar koncernen även i Norge genom sitt norska dotterbolag Apotera.
Apotea är en inkluderande arbetsgivare som värdesätter mångfald. Vi välkomnar alla sökande och strävar efter att skapa en arbetsmiljö där människor oavsett bakgrund, kön, ålder, religion eller funktionsvariation kan trivas och utvecklas.
Vi hoppas du vill bli en del av oss Skicka in din ansökan redan idag. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas omgående. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen till Apotea - där innovation möter omtanke och varje dag är en möjlighet att göra skillnad! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotea Sverige AB
https://karriar.apotea.se
Tjusarvägen 40 (visa karta
)
744 51 MORGONGÅVA
Apotea Jobbnummer
9830379