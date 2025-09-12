Logistikansvarig / Transportledare
Fx Airguns AB / Logistikjobb / Mariestad Visa alla logistikjobb i Mariestad
2025-09-12
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fx Airguns AB i Mariestad
Är du en driven och lösnings orienterad person som trivs i en koordinerande roll? Vi söker nu en logistikansvarig / transportledare som vill vara med och utveckla våra transportflöden och säkerställa att både kunder och leverantörer får professionell hantering av sina transporter - alltid i rätt tid, till rätt plats och med högsta kvalitet.
Om rollen
Som transportledare blir du navet i vår logistikverksamhet. Du planerar, samordnar och följer upp transportuppdrag samt väljer de mest effektiva transportvägarna och transportmedlen. Du ansvarar för importflöden, förtullning och dokumentation vid handel med tredje land, samtidigt som du har nära kontakt med både kunder och leverantörer. Våra transporter sker via sjö, flyg, väg och järnväg.
Vi söker dig som är initiativtagande och har god erfarenhet av import, export och tullhantering. Du är van vid att hantera frågor inom området och vet var du hittar rätt information när nya situationer uppstår. Rollen kräver att du både kan arbeta självständigt med egna ansvarsområden och bidra till teamets gemensamma arbete. Eftersom du har många kontaktytor både i Sverige och internationellt, behöver du känna dig trygg i att kommunicera på engelska.
Vi erbjuder
Hos oss får du en central roll i ett växande företag där logistik och transport är en nyckelfunktion. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, kvalitet och kundfokus står i centrum - och där du får möjlighet att påverka och utvecklas i din yrkesroll.Publiceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
Tullhantering, import och export
Planera laster och boka transporter
Hantera avvikelser och förseningar
Optimera transporterna, tänka kostnadseffektivt hela vägen
Förhandla och följa upp avtal med våra samarbetspartner inom logistik
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och har ett starkt servicefokus. Du uttrycker dig väl på både svenska och engelska och känner dig trygg i att kommunicera med olika kontaktytor, både internt och externt.
För att trivas i rollen ser vi att du har vana av att planera, strukturera och driva ditt ansvarsområde framåt. Du har helhetssyn, arbetar effektivt och hittar snabbt lösningar när utmaningar uppstår. Du trivs i ett högt tempo, men utan att kompromissa med kvalitet, och du bidrar gärna med idéer som utvecklar arbetssätt och skapar kostnadseffektivitet.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från transportbranschen, god kunskap inom tullhantering samt förståelse för lastnings- och logistikprocesser. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Har du dessutom kunskaper i tyska, franska, spanska eller kinesiska är det meriterande.
Tjänsten är baserad i Mariestad med omgående start.
Urvalsprocessen sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om FX Airguns
FX Airguns grundades 1999 i Mariestad och är en snabbväxande industri som tillverkar högkvalitativa luftgevär. Vi är idag branschledande globalt och har hela världen som vår marknad. FX Airguns omsätter idag över 300 miljoner och har ca 100 anställda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: annika.fridell@fxairguns.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Logistik/Transportledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fx Airguns AB
(org.nr 556572-1841), https://fxairguns.com/ Kontakt
Annika Fridell annika.fridell@fxairguns.com Jobbnummer
9506062