Logistikansvarig till Hexagon
2026-01-22
Lageransvarig - Administrativt och operativt ansvar för vårt centrala lager
Vi söker en strukturerad och ansvarstagande lageransvarig som vill ta ett helhetsgrepp om administration, lagervård, lagerbedömning och godshantering. Rollen är central i organisationen och innebär ett nära samarbete med både ekonomiavdelningen och övriga interna funktioner. Du blir navet för lagerinventering och lagervärdering, och säkerställer att våra lagerprocesser är korrekta, effektiva och följer fastställda rutiner.
Som lageransvarig har du det övergripande ansvaret för att våra lagerflöden fungerar smidigt från inleverans till utleverans. Du arbetar med kontinuerlig lagervård, artikelbedömningar och lagervolymer samt stöttar inköp och teknisk support med analyser kring artikelbehov. Du ansvarar även för att rätt beställningspunkter sätts, bevakar FIFO och gör bedömningar kring artiklar som kan fasas ut.
I rollen ingår ett brett ansvar för godsmottagning och distribution av både inrikes och utrikes leveranser, inklusive ankomstregistrering i MPS, paketering och bokning av samtliga transporter. Du har daglig kontakt med transportleverantörer och arbetar alltid för att hitta kostnadseffektiva lösningar. Viss ankomstkontroll, truckkörning och lagerpåfyllning ingår i det dagliga arbetet. Du har också en viktig roll i att säkerställa att kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet följer företagets policyer och mål.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Övergripande lageransvar: Leda och optimera det dagliga arbetet på lagret.
Lagervård & Analys: Arbeta med löpande lagervård, artikelbedömningar och ge stöd vid lagervärdering.
Beställningsstyrning: Sätta och följa upp beställningspunkter samt bevaka FIFO (First In, First Out).
Behovsplanering: Bedöma behov av lagerartiklar i nära samarbete med inköp och teknisk support.
Godshantering: Ansvara för godsmottagning av in- och utrikes leveranser samt ankomstregistrering i MPS.
Paketering & Kontroll: Hantera paketering av gods (allt från brev till pall) och utföra ankomstkontroller.
Transportadministration: Boka och beställa alla typer av transporter, inklusive specialleveranser till exempelvis mässor.
Leverantörskontakt: Sköta den dagliga kontakten med transportleverantörer.
Operativt lagerarbete: Utföra truckkörning, utlämning av gods och utskrift av fraktsedlar.
Lagerflöden: Hantera lagerpåfyllnad och löpande lagertransaktioner.
Ekonomisk uppföljning: Kontera transportfakturor och aktivt arbeta för kostnadseffektiva logistiklösningar.
Kvalitet & Miljö: Medverka i företagets systematiska kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete.
Flexibilitet: Vara öppen för övriga förekommande arbetsuppgifter på lagret och godsmottagningen vid behov.

Profil
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och trivs i en roll med stort eget ansvar. För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Truckkort: Behörighet A1-B4 är ett krav.
Administrativ skärpa: Mycket god administrativ förmåga och vana att arbeta systematiskt.
Systemvana: Erfarenhet av att arbeta i affärssystem och relevanta IT-verktyg. Det är starkt meriterande om du tidigare har arbetat i Navision (Microsoft Dynamics NAV).
Erfarenhet: Tidigare erfarenhet från en liknande roll inom lager och logistik där du hanterat både operativa och administrativa delar.
Språkkunskaper: Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, då rollen innebär kontakter med både inrikes och utrikes leverantörer.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, lösningsorienterad och trygg i att fatta egna beslut. Du har lätt för att samarbeta, är flexibel och anpassar dig snabbt efter förändrade omständigheter. Du är strukturerad, noggrann och har ett starkt administrativt sinne. Du trivs i ett högt tempo och har förmågan att hålla flera uppgifter igång samtidigt.
Anställningsform Tjänsten inleds som ett konsultuppdrag via Best Bemanning, med goda möjligheter att övergå i en fast anställning hos företaget på sikt.
Tjänsten kan tillsättas omgående och start sker så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
