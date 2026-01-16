Logistikansvarig Biltema Nyköping
Biltema erbjuder idag ett brett sortiment för hela familjen inom områdena Bil/MC, Båt, Fritid, Hem, Kontor/teknik, Bygg, Bilvård och Verktyg. Totalt marknadsför Biltema mer än 19 000 artiklar. Vår vision är att underlätta ekonomiskt för människor att ha bil, båt, bostad, verktyg samt fritidsartiklar av hög kvalitet och därigenom skapa en rikare fritid för alla. Biltema har idag totalt 172 varuhus i Sverige, Norge, Danmark och Finland varav 64 varuhus finns i Sverige. Biltema är ett starkt varumärke i en spännande expansion, som de närmsta åren kommer öppna ett 50-tal nya varuhus i Norden.
Vad du kan förvänta dig av Biltema
Hos oss väntar ett stimulerande och varierande arbete i ett växande företag med goda möjligheter till utveckling. Våra värdeord - Enkelhet, Sparsamhet, Handlingskraft, Ordning och Reda samt Flexibilitet - genomsyrar allt vi gör och är grunden för vår framgång. Vi värdesätter intern rörlighet och ser gärna att våra medarbetare utvecklas och växer inom organisationen.
Vad du kan förvänta dig av tjänsten
I rollen som Logistikansvarig har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften av lagret. Du ser till att arbetsmiljön är säker, att struktur och ordning upprätthålls, samt att lagret fungerar som en effektiv och välorganiserad enhet. En central del i ditt uppdrag är att säkerställa ett välfyllt och säljande varuhus som följer säsongens behov och kundernas efterfrågan.
Eftersom varje varuhus har sin unika karaktär, är det avgörande att du är steget före genom att analysera kundbeteenden och trender. Du är även en nyckelperson vid varumottagningen där du leder och fördelar arbetet i samband med leveranser. Det är också ditt ansvar att säkerställa att teknisk utrustning är i gott skick och servad vid behov. Inventeringar är en viktig del av ditt arbete då korrekta lagersaldon är avgörande för varuhusets lönsamhet.
Utöver dina specifika ansvarsområden bidrar du även i den dagliga driften tillsammans med övriga kollegor. Tillsammans arbetar ni för att säkerställa att varuhuset alltid är redo att möta kundernas behov och att varje besök blir en positiv upplevelse.
Du är en del av varuhusets ledningsgrupp och rapporterar direkt till Varuhuschefen.
Vad vi förväntar oss av dig
Vi söker dig som har ett starkt servicetänk och förstår vikten av ett välfungerande logistikflöde för att skapa ett effektivt och kundvänligt varuhus. Du är analytisk, ansvarstagande och trivs med att arbeta praktiskt när det behövs. Samarbete är en självklarhet för dig, och du tror på styrkan i att arbeta tillsammans mot gemensamma mål.
Du har flera års erfarenhet från detaljhandeln, gärna 2-3 år eller mer, och har tidigare arbetat med logistik- och lagerrelaterade frågor. Du har god datorvana och är trygg i att arbeta med planering, uppföljning och förbättringsarbete. För att trivas i rollen ser vi att du är lösningsorienterad, gillar utmaningar och har ett naturligt driv att leda projekt framåt.
Om rekryteringsprocessen
För att säkerställa hög kvalitet på vår rekryteringsprocess genomför vi referenstagning, kreditupplysning och bakgrundskontroller.
Observera att vi inte tar emot ansökan via post eller e-post. Välkommen att ladda upp ditt CV samt Personliga brev på Biltemas hemsida. Urval kommer att ske löpande och anställning kan därför ske innan annonsens eventuella slutdatum. Vänta därför inte för länge med att registrera din ansökan.
