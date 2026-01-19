Logistic Project Manager till industrikund i Finspång!
Job Solution Sweden Consulting AB / Logistikjobb / Norrköping Visa alla logistikjobb i Norrköping
2026-01-19
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Job Solution Sweden Consulting AB i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
, Nyköping
eller i hela Sverige
Om uppdraget:
Vi söker en engagerad och erfaren Logistic Project Manager till vårt team i Finspång. Rollen är central för att säkerställa framgångsrik planering, koordinering och genomförande av våra logistikprojekt. Du blir en nyckelperson som driver projekt framåt, analyserar materialflöden och säkerställer att milstolpar uppnås enligt plan.Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Utveckla och underhålla projektplaner och scheman.
Genomföra materialflödesanalyser och övervaka gränssnitt mellan olika projektområden.
Använda SAP, Primavera P6 och Qlik för planering och dataanalys.
Samarbeta med tvärfunktionella team för att säkerställa projektets mål och kvalitet.
Analysera projektdata för att identifiera trender och förbättringsområden.
Hantera avvikelser och säkerställa efterlevnad av projektstandarder och regelverk.
Planera resurser med fokus på genomförande och löpande personalbehov.
Vem är du?
Du har magister- eller kandidatexamen inom projektledning, logistik eller liknande område.
Gedigen erfarenhet av projektplanering, schemaläggning och logistikhantering.
Starkt analytisk, strukturerad och proaktiv med förmåga att prioritera flera projekt samtidigt.
Utmärkta kommunikationsförmågor och vana att interagera med olika nivåer internt och externt.
Goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.
Erfarenhet av SAP, Qlik Sense eller Primavera P6 är meriterande.
Vi erbjuder:
En möjlighet att arbeta i ett dynamiskt och tvärfunktionellt team med fokus på projektframgång.
Kontinuerlig utveckling och ansvar inom projektledning och logistik.
Fast kontorsplats i Finspång med krav på närvaro 3 dagar i veckan
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.
Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Job Solution Sweden Consulting AB
(org.nr 559436-7608), https://www.jobsolution.se/ Jobbnummer
9692431