Lödare
2025-09-22
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
, Järfälla
, Sigtuna
, Stockholm
, Botkyrka
Publiceringsdatum2025-09-22Om tjänsten
Vi söker just nu en noggrann och fingerfärdig lödningsarbetare till vår verksamhet i Kungsängen. Har du erfarenhet av finmekaniskt arbete och trivs med uppgifter som kräver precision och fokus? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig! Hos företaget så gäller flexibla arbetstider. Här får du arbeta i ett växande företag med goda möjligheter till utveckling och långsiktig anställning.
Vad innebär rollen
Som lödningsarbetare kommer du att arbeta med:
• Manuell lödning av elektronikkomponenter.
• Förberedelse och montering av komponenter.
• Visuell kontroll och kvalitetssäkring enligt givna instruktioner.
• Ritningsläsning och tolkning av scheman.
• Reparation och om lödning vid behov.
Du blir en viktig del av vårt tekniska team och arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor i produktionen.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Erfarenhet av lödning inom elektronik eller el.
• God fingertoppskänsla och öga för detaljer.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• B-körkort är meriterande men inget krav.
Du är en kvalitetsmedveten och strukturerad person som gillar att arbeta med noggrannhet och precision i fokus.
Anställningen
• En utvecklande tjänst i ett stabilt och växande företag.
• Möjlighet till långsiktig anställning för rätt person.
• En arbetsplats som präglas av god teamkänsla, engagemang och yrkesstolthet.
Förmåner:
• Flexibla arbetstider.
• Friskvårdsbidrag på 3 000 kr/år. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24".
