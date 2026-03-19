Localization Manager Stockholm

Sway Sourcing Sweden AB / Datajobb / Stockholm
2026-03-19


Om uppdraget
Du ansvarar för att säkerställa att spelinnehåll är redo för global lansering genom effektiva lokaliseringsprocesser. Rollen kombinerar språkexpertis, projektledning och teknisk förståelse för att möjliggöra hög kvalitet i flerspråkig leverans.
Dina arbetsuppgifter
Stötta utvecklare och skribenter inom internationalisering och textförberedelse

Säkerställa translatability och kulturell anpassning av innehåll

Leda och stötta externa översättnings- och LQA-team

Hantera frågor, buggar och kommunikation mot publishers/LSP:er

Sätta upp och optimera lokaliseringsflöden, verktyg och middleware

Strukturera och underhålla string-databaser och termdatabaser

Säkerställa leverans i tid och med rätt kvalitet

Identifiera och mitigera språkliga och tekniska risker

Hantera förändringar i scope och tidsplaner

Förväntade leveranser
Effektiva och skalbara lokaliseringsprocesser

Högkvalitativa översättningar och språkgranskningar

Välstrukturerade text- och termdatabaser

Tydlig kommunikation och styrning av externa partners

Stabil pipeline för global release

Din profil / Obligatoriska kompetenser
BA inom språk, lingvistik eller översättning

Minst 3 års erfarenhet som översättare eller LQA-testare

Gedigen erfarenhet av lokaliseringsprojektledning inom spel eller liknande produktion

Erfarenhet av CAT-verktyg och text management middleware

Stark förståelse för string databases och textflöden

Mycket god engelska samt minst ett ytterligare språk

Erfarenhet av internationalisering och culturalization

Erfarenhet av korrektur, redigering och terminologiarbete

Meriterande färdigheter
Erfarenhet av VO/subtitling

Erfarenhet av amerikansk engelska som källspråk

Erfarenhet av arbete i globala team

Djup förståelse för kulturella skillnader i spelproduktion

Personliga egenskaper
Strukturerad och lösningsorienterad

Stark kommunikativ förmåga

Proaktiv och kvalitetsdriven

Anpassningsbar i föränderliga projekt

Övrig information
Plats: Stockholm Omfattning: Heltid Start: ASAP Period: 10-12 månader Sista dag att ansöka är ASAP
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Sista dag att ansöka är 2026-09-15
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7427182-1903146".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Sway Sourcing Sweden AB (org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta)
111 29  STOCKHOLM

Arbetsplats
Sway Sourcing

