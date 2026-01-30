Ljungbacken söker behandlingspedagoger
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Ljungbacken tar emot pojkar i åldrarna 16 till 20 år. Institutionen ligger i Uddevalla. Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa den livsviktiga förändringen för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog en meningsfull utmaning. När du arbetar som behandlingspedagog hos oss ansvarar du och dina kollegor från olika yrkesprofessioner för att de ungdomar som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Du jobbar med kvalificerat omvårdnads- och motivationsarbete och med att vara ett stöd i vardagen. I arbetet förväntas du vara fysiskt aktiv och delta i hälsofrämjande aktiviteter men du medverkar också till att vardagen för ungdomarna flyter på med sedvanliga sysslor i hemmet. Dokumentation är en viktig del av ditt arbete. I arbetsuppgifterna förekommer tunga lyft och du behöver arbeta med hög risk- och säkerhetsmedvetenhet. Detta är ett arbete för dig som orkar stå kvar, som skapar trygghet och säkerhet i ungdomarnas ofta mycket svåra livssituation. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en positiv människosyn och din drivkraft är att arbeta med ungdomar. Som person relaterar du till människor på ett lyhört och smidigt sätt, samtidigt som du kan sätta gränser och följa fattade beslut. Du samarbetar bra med dina kollegor och är trygg, stabil och har förmåga att bibehålla ett professionellt förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Du ska även ha:
• Lägst 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Utbildningen ska vara inriktad mot socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller annat relevant ämnesområde
• God svenska i tal och skrift
• Körkort B
Det är meriterande med erfarenhet av arbete med människor i en utsatt livssituation, tex inom psykiatri, HVB-verksamhet, missbruksvård, kriminalvård eller vård- och omsorg. Det är meriterande med kunskap och erfarenhet av NPF-diagnoser.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstiden är enligt schema dag, kväll och helg.
Som anställd inom staten har du många förmåner, läs om dem här: Förmåner som statligt anställd - SiS - Statens institutionsstyrelse
För att vi ska kunna bedöma din ansökan korrekt behöver du bifoga relevanta utbildningsunderlag.
Urval och intervjuer kan ske löpande.
Fackliga företrädare:
Stefan Eriksson, OFR/s: 072-553 61 31
Henrik Isgren, Saco-s: 010-453 56 26
Shadi Shiek Khalil, Seko: 010-453 23 41
Välkommen med din ansökan!
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
