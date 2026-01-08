Ljudtekniker Parkteatern
2026-01-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Rollen som ljudtekniker
Vi söker ett tiotal ljudtekniker till vår sommarsäsong. Som ljudtekniker är du involverad i planeringen och genomförandet av en eller flera av Parkteaterns produktioner under sommaren. Planering sker i samråd med scenmästaren och Parkteaterns scenchef. Förutom att köra föreställningsljud är ljudteknikern också ansvarig för att sätta upp och ta ner ljudutrustningen på varje ny spelplats.
Du ingår i ett team och svarar för att teamet tar ett helhetsansvar för Parkteaterns verksamhet. Detta innebär att alla måste kunna ställa upp för varandra och hugga i, även med arbete utanför ordinarie arbetsuppgifter. Arbetet sker utomhus i ur och skur. Tänk därför på att det kan komma att bli olika lyft och att arbetspasset kan bli smutsigt, tungt och behöva genomföras i gummistövlar. Parkteatern söker både a- och b-ljudtekniker. Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
A-ljud: Köra föreställningsljud (liveljud) inkluderande talteater, sång- och musikprogram
B-ljud: Ansvara för backline, uppmickning samt service innan, under och efter föreställning
Att kommunicera med gästspel kring ljudteknik (anpassa tekniska specifikationer)
Att delta i scenbygge och infrastrukturarbete kring spelplatsen.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av att arbeta som ljudtekniker och det är meriterande om du har turnévana, i synnerhet från Parkteatern
Ljudteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Meriterande är turnévana i synnerhet från Parkteatern, B, BE- och/eller C-körkort, truckkort samt dokumenterad erfarenhet inom HLR.
Parkteatern strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald i alla bemärkelser. I synnerhet vad gäller ålder, personligheter, etnisk och kulturell bakgrund.
Praktiskt om tjänsten:
Vi söker ett tiotal ljudtekniker till vår sommarsäsong. Anställningsperioden är maj till och med augusti. Arbetet sker på heltid, på såväl dag- som kvällstid samt helger.
Sista ansökningsdag är den 8 februari 2026, men vi hanterar ansökningar fortlöpande så vänta inte med att söka om du är intresserad!
Facklig företrädare: Facklig företrädare: Läs mer här om hur du kommer i kontakt med våra fackliga organisationer.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag Ersättning
Ersättning

Timlön
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Kulturhuset Stadsteatern AB
Scenchef
Scenchef

Jihatin Bozarslan
9673794