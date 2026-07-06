Livsmedelsoperatör | Lernia | Göteborg
Lernia Bemanning AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Göteborg Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Göteborg
2026-07-06
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Vill du utveckla din karriär inom industrin och arbeta som maskinoperatör inom livsmedelsproduktion hos vår kund? Här får du möjlighet att arbeta i en modern produktionsmiljö där du ansvarar för både maskiner och tillverkning av livsmedelsprodukter. Tjänsten innebär ett praktiskt arbete där kvalitet, noggrannhet och ett högt arbetstempo står i fokus.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Som maskinoperatör kommer du att övervaka och hantera produktionsmaskiner samtidigt som du deltar i tillverkningen av livsmedelsprodukter. Arbetet innefattar maskinövervakning, manuell packning, kvalitetskontroller och enklare rengöring av maskiner och arbetsstationer. Du samarbetar nära arbetsledare och kollegor för att säkerställa att produktionen håller hög kvalitet och följer gällande hygien- och säkerhetsrutiner.Dina arbetsuppgifter
Övervaka och hantera produktionsmaskiner enligt gällande rutiner
Delta i tillverkning av livsmedelsprodukter
Manuell packning av färdiga produkter
Kontrollera produktkvalitet och säkerställa att kvalitetskraven uppfylls
Rapportera avvikelser enligt gällande rutiner
Utföra enklare rengöring av maskiner och arbetsstationer
Följa hygien-, kvalitets- och säkerhetsrutiner
Bidra till ett effektivt produktionsflöde tillsammans med kollegor
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom industrin, produktion eller liknande verksamhet. Det är meriterande om du har erfarenhet från livsmedelsproduktion eller har arbetat som maskinoperatör tidigare, men relevant arbetslivserfarenhet väger tyngre. Du bör kunna arbeta självständigt, trivas i ett högt arbetstempo och ha ett kvalitetsmedvetet arbetssätt.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos Lernia får du marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till kollektivavtal. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar din utveckling och ser till att du trivs på arbetsplatsen.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande uppdrag hos attraktiva arbetsgivare som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Mahsa Shakeri via e‐post: Mahsa.Shakeri@Lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8025050". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Maskingatan 5 (visa karta
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417 64 GÖTEBORG Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9994571