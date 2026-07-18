Livsmedelsarbetare till fiskodling
Bolt.Works Sverige AB / Fiskar- och jägarjobb / Mora Visa alla fiskar- och jägarjobb i Mora
2026-07-18
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Vill du arbeta inom livsmedelsindustrin och samtidigt bidra till framtidens hållbara matproduktion? Nu söker vi engagerade och drivna livsmedelsarbetare till vårt team i Sverige med fokus på fiskodling och fiskförädling.
Hos oss får du möjligheten att arbeta i en framtidsbransch där kvalitet, hållbarhet och utveckling står i centrum. Vi erbjuder en varierande arbetsdag där du får utveckla dina kunskaper och bli en viktig del av produktionen.Publiceringsdatum2026-07-18Om tjänsten
I rollen som livsmedelsarbetare kommer du att arbeta med olika moment inom fiskodling och livsmedelsproduktion. Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära hantering, förädling och kvalitetskontroll av fiskprodukter samt arbete med utrustning och maskiner.Dina arbetsuppgifter
• Delta i det dagliga arbetet inom fiskodling och produktion
• Hantera och förädla fiskprodukter med fokus på kvalitet och hygien
• Arbeta med och underhålla utrustning såsom truck och hjullastare
• Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande rutiner och säkerhetskrav
Vi söker dig som
• Har erfarenhet från livsmedelsproduktion eller fiskförädling (meriterande)
• Är praktiskt lagd och trivs med fysiskt arbete
• Har erfarenhet av truck eller hjullastare (meriterande)
• Talar svenska, finska eller engelska
• Har truckkort – detta är ett plus men inget krav
• Är ansvarstagande, noggrann och gillar att arbeta i team
Vi erbjuder
• Ett spännande arbete i en växande och hållbar bransch
• Möjlighet att utvecklas och specialisera dig inom fiskodling och livsmedelsproduktion
• En trygg och stödjande arbetsmiljö med engagerade kollegor
Varför arbeta hos oss?
Det här är jobbet för dig som vill kombinera praktiskt arbete med personlig utveckling i en specialiserad och framtidsinriktad bransch. Här får du möjlighet att bidra till hållbar livsmedelsproduktion samtidigt som du blir en del av ett engagerat team där kvalitet och samarbete är viktigt.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas få välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bolt.Works Sverige AB
(org.nr 559509-2122) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10005956