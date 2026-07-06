Linuxadministratör / Plattformstekniker, Stockholm
Level Recruitment AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-06
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Level Recruitment är sedan 2009 specialister på att rekrytera chefer och specialister. Vi verkar inom områdena Bygg & Fastighet, Ekonomi & Finans, Teknik, HR, IT samt Sälj, Marknad & Logistik samt Executive. Vi tillsätter årligen fler än 300 rekryteringar i Sverige och fungerar som rekryteringspartner till såväl stora internationella koncerner till mindre företag, organisationer och myndigheter.
Level arbetar enligt en kvalitetssäkrad, kompetensbaserad rekryteringsprocess där ett personligt, diskret och respektfullt bemötande är en självklarhet. För mer information se www.levelrecruitment.se.
Vill du arbeta brett med Linux och plattformsteknik i en miljö där automation och Kubernetes är en naturlig del av infrastrukturen och där du får möjlighet att ta ökat tekniskt ansvar över tid?
Vi söker nu en Linuxadministratör / Plattformstekniker till ett tekniskt team där stabil drift kombineras med kontinuerlig utveckling och modernisering av plattformen.
Rollen passar dig som redan har erfarenhet av Linuxbaserad drift och som vill fortsätta fördjupa dig inom modern infrastruktur, automation och containerbaserade miljöer i en professionell och tekniskt mogen organisation.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
I rollen som Linuxadministratör / Plattformstekniker arbetar du med drift, förvaltning och vidareutveckling av den Linuxbaserade infrastrukturen. Du blir en viktig del av det dagliga plattformsarbetet och samarbetar nära kollegor inom drift, utveckling och andra tekniska funktioner för att säkerställa stabilitet, säkerhet och långsiktig utveckling.
Arbetet kombinerar klassisk systemadministration med modern plattformsteknik och automation. Du förväntas ta eget ansvar inom ditt tekniska område, samtidigt som du bidrar aktivt till förbättringsarbete och effektivisering av arbetssätt och miljöer.
Som Linuxadministratör / Plattformstekniker ansvarar du bland annat för att:
Arbeta med drift, administration och förvaltning av Linuxservrar och tillhörande infrastruktur
Delta i drift och övervakning av Kubernetesbaserade plattformsmiljöe
Arbeta med automation och effektivisering av återkommande drift- och underhållsarbete
Felsöka incidenter och bidra till förbättringar i plattforms- och systemmiljöer
Arbeta med övervakning, larm och uppföljning av system och tjänster
Samarbeta med andra tekniska team och interna intressenter
Är det här du?
För att lyckas i rollen har du flera års erfarenhet av arbete med Linux och serverdrift i professionella miljöer. Du har en god teknisk förståelse och är van att arbeta strukturerat med drift och förvaltning, samtidigt som du är nyfiken på modern teknik och nya arbetssätt.
Du har ett intresse för automation och plattformsteknik, och har antingen arbetat med – eller vill fördjupa dig inom – Kubernetes och containerbaserade miljöer. Erfarenhet av verktyg som Ansible, Terraform, Git, Bash eller Python är meriterande, liksom kunskaper inom monitorering, molntjänster eller Windowsmiljöer.
Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du tar ägarskap över dina uppgifter och bidrar positivt till teamets gemensamma arbete.
Vad vi erbjuder
Du erbjuds en roll i en tekniskt kompetent miljö där Linux, automation och plattformsteknik är centrala delar av verksamheten. Här får du möjlighet att arbeta långsiktigt med stabil drift och samtidigt bidra till utveckling och modernisering av infrastrukturen. Organisationen präglas av samarbete, kunskapsutbyte och en tydlig ambition att bygga hållbara tekniska lösningar över tid.
Vill du veta mer?
I denna rekrytering samarbetar vår kund med Level Recruitment. Vänligen sök tjänsten genom att klicka på "ansök"-knappen här intill. Vid frågor vänligen kontakta rekryteringskonsult Stina Koskijev på 08-120 50 421 eller stina.koskijev@levelrecruitment.se
(mailto:stina.koskijev@levelrecruitment.se
). Vänligen notera att inga ansökningar tas emot via e-post.
Ansök gärna med CV där du tydligt beskriver vilka delar av rollen du har tidigare erfarenhet av.
Urvalet av ansökningar sker löpande.
Välkommen in med din ansökan!
Vi vill informera dig om att rekryteringsprocessen har ett sommaruppehåll och återupptas under vecka 34. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Level Recruitment AB
(org.nr 556766-4312)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Level Recruitment Kontakt
Rekryteringskonsult
Stina Koskijev stina.koskijev@levelrecruitment.se +460735588921 Jobbnummer
9994281