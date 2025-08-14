Lindströms Bil i Skövde söker Rekonditionerare
2025-08-14
Lindströms Bil är ett familjeföretag som finns på 8 orter. Vi värnar om att behålla den familjära känslan. Vi jobbar dagligen utifrån våra värderingar i Toyota Way och Lindström Way. Det är vad vi kallar BRiT - Best Retailer in Town! Vi är sedan mer än 50 år auktoriserade återförsäljare för Toyota och Lexus. Vi har fullserviceanläggningar med bilförsäljning, serviceverkstad och reservdelsförsäljning i Falköping, Skövde, Alingsås, Trollhättan, Borås, Jönköping, Värnamo och Partille. I Skövde och Trollhättan finns även auktoriserad serviceverkstad för Lexus.
Lindströms Bil fyller 60 år - även om vi fyller 60, är vi en pigg 60-åring med blicken mot framtiden. Om jobbet Som rekonditionerare ansvarar du för att tvätta, polera och iordningsställa nya och begagnade bilar, demobilar och hyrbilar samt tvätta och städa dem invändigt.
Ditt arbete sker i tätt samarbete med både försäljning och verkstad.
Inför varje kundleverans utför du noggranna visuella kontroller av bilarna, du säkerställer att de är i absolut toppskick och möjliggör en minnesvärd bilköparupplevelse för våra gäster.
Om dig Till den här tjänsten söker vi dig som vet skillnaden på bra och perfekt! Vi ser att du har jobbat med rekonditionering av bilar förut. Du kommer även vara vår serviceverkstad behjälplig under däckskiftessäsongerna.
För att trivas i den här rollen behöver du ha förmågan att kunna planera och strukturera din arbetsdag samtidigt som du kan hantera en föränderlig tillvaro. Du behöver tycka om att skapa resultat tillsammans med andra människor och känner ett stort värde i att skapa nöjda kunder.
Vi erbjuder dig
En familjär arbetsplats med tydlig företagskultur - Lindströms Bil är ett familjeföretag och vi värnar om att behålla den familjära känslan.
Trygghet - Bilbranschen befinner sig i ständig förändring och med Toyota och Lexus som varumärken ger det oss en stark position och trygg framtid.
Utveckling - Genom Toyota & Lexus genomför vi löpande kompetenshöjande utbildningar som utvecklar oss både personligt och professionellt.
Friskvårdsbidrag - Att du ska må bra är en självklarhet för oss, därför erbjuder vi bland annat friskvårdsbidrag.
Din egna förmånsportal - Som anställd hos oss får du tillgång till ett generöst utbud av förmåner genom Benify - marknadens ledande plattform för förmåner och därigenom skapar du ditt alldeles egna förmånspaket utifrån vad som är viktigt för just dig.
Försäkringar och pension - Vi är anslutna till kollektivavtal och du omfattas automatiskt av våra kollektivavtalade försäkringar och pension.
Pensionsrådgivning - Att vara anställd hos oss ska vara en investering för framtiden. Alla våra anställda har möjlighet till personlig pensionsrådgivning.
Ett förmånligt bilägande - Som anställd erbjuder vi dig förmåner som innebär ett enkelt och prisvärt bilägande.
Vad säger våra kollegor?
"Det bästa med Lindströms bil är den goda sammanhållningen mellan kollegorna och den starka kulturen! Som anställd i Lindströms Bil är det dessutom en förmån att få jobba med Toyota och Lexus" säger medarbetarna på Lindströms Bil .
Vi har R-licens R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett rekommendabelt etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation. Licensmärkets R står för rekommenderat företag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindströms Bil AB
(org.nr 556055-3561) Kontakt
Patrik Ottoson patrik.ottoson@lindstromsbil.se 0500-100 105 Jobbnummer
9459173