Limoperatör till grafiskproduktion
Processbemanning Svenska AB / Grafikerjobb / Helsingborg
2026-03-03
Är du tekniskt lagd, gillar högt tempo och är en naturlig problemlösare? Trivs du i en miljö med högt i tak där man förväntas ta ansvar, tänka själv och bidra med positiv energi? Har du dessutom skinn på näsan och gillar att arbeta i både självständigt och i team? Då kan det vara dig vi söker!Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Vi söker två limoperatör till en modern grafisk produktion i Helsingborg. Du kommer att arbeta med limning i produktion, ställa och köra maskiner samt säkerställa att kvalitet och tempo håller hög nivå. Arbetet sker i ett sammansvetsat team där samarbete och ansvar är en självklarhet.
Det är en fartfylld miljö där dagarna går snabbt - därför är det viktigt att du är lösningsorienterad, ser vad som behöver göras och agerar när något behöver justeras i processen. Vi tror att du har skinn på näsan, vågar ta initiativ och känner dig trygg i att ta ansvar för ditt arbete. Samtidigt är du social, positiv och bidrar aktivt till en god laganda - här hjälps man åt och stöttar varandra för att nå gemensamma mål.
Arbetet är förlagt på två skift.
Vi söker dig som
Har tekniskt kunnande och maskinvana
Har tidigare erfarenhet som operatör eller ställare
Har arbetat inom produktion
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Meriterande
Truckkort
Körkort och tillgång till bilOm företaget
Vår kund är ett företaget som är en etablerad aktör inom kartong- och förpackningslösningar med produktion i Helsingborg. Här kombineras lång erfarenhet med modern teknik för att leverera hållbara och innovativa lösningar till kunder inom flera olika branscher. Det är en arbetsplats med stark teamkänsla, korta beslutsvägar och goda utvecklingsmöjligheter.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99.
