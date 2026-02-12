Life Science-ingenjör till Bjerking
Academic Work Sweden AB / Sjukhusteknikerjobb / Stockholm Visa alla sjukhusteknikerjobb i Stockholm
2026-02-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som Life Science-ingenjör i en växande och medarbetarägd organisation där din kompetens verkligen gör skillnad? Hos Bjerking får du arbeta i spännande projekt hos deras kunder inom validering och processutveckling, med stöd av ett engagerat team och fokus på uppdrag som passar just dig. Här kombineras teknisk spets med en varm kultur och stora möjligheter till utveckling. Sök rollen redan idag - urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Bjerking är ett medarbetarägt teknikkonsultföretag med starkt fokus på utveckling, hållbarhet och samarbete. Företaget är etablerat i Stockholm, Luleå och Göteborg och erbjuder över 70 tjänster inom samhällsbyggnad. Bjerking levererar expertis inom allt från arkitektur och konstruktion till projektledning och miljöanalyser, med målet att skapa hållbara och moderna samhällslösningar. Inom Life Science stöttar de företag med specialiserade tjänster såsom validering, processdesign och kvalitetssäkring.
Bjerking Life Science består idag av cirka 20 medarbetare verksamma i Stockholm och Uppsala. Nu söker de ytterligare en Life Science-ingenjör med placeringsort främst i Stockholm, men även möjlighet till Uppsala. Life Science-branschen växer och Bjerking har många spännande projekt - både pågående och kommande. Samtidigt är det viktigt för dem att välja uppdrag som passar dig och din kompetens. Du blir en del av ett team bestående av cirka sex konsulter och en teamledare. Hos Bjerking erbjuds du en välkomnande arbetsmiljö med strukturerad introduktion samt kontinuerlig stöttning och kunskapsutbyte med dina kollegor.
Du erbjuds
• Goda utvecklingsmöjligheter internt
• Ett medarbetarägt företag med god lönsamhet och hållbarhet i fokus
• Ett företag som främjar ett hållbart arbetsliv genom bland annat flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag, massage på kontoret och sjukvårdsförsäkring
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Som Life Science-ingenjör arbetar du som konsult för Bjerking. Projekten sträcker sig vanligtvis över cirka ett år, där du arbetar mot en kund i taget. Din arbetsdag varierar, men fokus ligger på att ta fram riskanalyser, kravspecifikationer, valideringsplaner, testprotokoll samt rapporter för FAT, SAT och IQ/OQ/PQ. Arbetet sker ofta i projekt med tighta tidsplaner och högt tempo, men präglas också av starkt teamwork och samarbete.
VI SÖKER DIG SOM
• Har cirka 2 års erfarenhet inom Life Science, gärna som valideringsingenjör och/eller processingenjör
• Har god förståelse för GMP (Good Manufacturing Practice)
• Har erfarenhet av processoptimering och processförbättring
• Är flytande i svenska och engelska, i både tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av processdesign och valideringsledning.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs gärna mer om Bjerking här! Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116359". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9737910