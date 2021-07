Life of Svea söker en familjeredaktör - Life of Svea AB - Administratörsjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Life of Svea AB

Life of Svea AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-07-07Life of Svea AB söker en familjeredaktör som vill bli en viktig del i ett team som skapar Sveriges starkaste digitala erbjudande mot målgruppen kvinnor 18-45 år. Hos oss får du arbeta på en modern arbetsplats i trevliga lokaler i centrala Stockholm. I vår produktportfölj finns kända varumärken som Familjeliv.se, Modette.se, Loppi.se, Blogg.se och Alltforforaldrar.se.2021-07-07Vi söker en redaktör som tar ansvaret att utveckla innehållet på Familjeliv.se till att bli den ledande nyhetssajten inom allt som intresserar familjen. Du har ett intresse att bevaka och skriva om aktuella händelser och trender i samhället som berör vår målgrupp och familjen i stort. Det kan vara allt från familjeekonomi, boende och konsumtion till juridik, hälsa, mat och träning. Du har känslan och förståelsen för att skapa innehåll som vår målgrupp vill läsa och ta del av. För att kunna lyckas i tjänsten krävs att du är en effektiv skribent och att du kan använda verktyg för analys och uppföljning. Viktigt är att du gillar högt tempo och kommer från en redaktionell miljö där produktionstakt är nyckeln till resultat.Om digVi söker dig som är ambitiös och har ett starkt intresse för allt som rör kvinnan mitt i livet och familjen. Du trendspanar konstant och är först med det som dina vänner pratar om vid middagsbordet. Du är inte rädd att arbeta i olika verktyg och gör gärna analys för att förbättra ditt arbete. Du tar ansvar, drivs av att utvecklas och gillar att få kvitto på när det blir ett bra resultat.AnsvarstagandeEffektivAnalytiskKreativSjälvgåendeLätt för att samarbetaBra på att kommunicera verbalt och i skriftKunskapskravRelevant utbildning inom journalistik eller motsvarande erfarenhet.Förmåga att skriva tydligt och välformulerat på svenska.Erfarenhet av bildredigering, med fördel även rörlig video.Meriterande: erfarenhet av att Google Analytics eller andra rapportverktyg för uppföljning av statistik.Sista dag att ansöka är 2021-08-06Life of Svea ABKungsgatan 12-1411135 STOCKHOLM5852911